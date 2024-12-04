Airbus, Thales и Leonardo рассматривают создание новой спутниковой компании для конкуренции со Starlink. Проект «Бромо» может изменить ландшафт космической отрасли.

Три крупных европейских аэрокосмических компании — Airbus, Thales и Leonardo — обсуждают создание новой совместной спутниковой компании, чтобы противостоять быстрорастущей сети Starlink Илона Маска. Проект, получивший кодовое название «Бромо», нацелен на формирование нового игрока на рынке спутниковых технологий, что может существенно повлиять на конкурентоспособность европейских компаний.

На данный момент переговоры находятся на ранней стадии, но уже достигли значительного прогресса. Источники сообщают, что обсуждаются различные аспекты, включая структуру нового предприятия, которая может напоминать модель MBDA — успешного производителя ракет, созданного благодаря сотрудничеству нескольких компаний. Генеральный директор Leonardo, Роберто Чинголани, подтвердил, что технические обсуждения ведутся активно, что свидетельствует о серьёзном подходе к проекту.

Однако в космическом секторе Европы царит неопределенность. Европейские производители спутников традиционно сосредоточены на сложных космических аппаратах, но с ростом недорогих спутников на низкой околоземной орбите их бизнес-модели оказались под угрозой. Чинголани отметил, что спутники составят 75% космической экономики, что подчеркивает необходимость адаптации к новым условиям.

В это же время компании сталкиваются с проблемами сокращения рабочих мест. Airbus объявила о планах сократить до 2500 позиций в своих космических и оборонных подразделениях, что составляет 7% от общего числа сотрудников. Thales также ведет переговоры о сокращении 1300 сотрудников, что добавляет напряженности в ситуацию.

Сокращения затрагивают ключевые сектора, включая системы стоимостью €2 миллиарда. Ожидается, что основная часть сокращений в Airbus коснётся именно этого направления, которое пострадало от недавних финансовых потерь. Тем не менее, несмотря на разговоры о слиянии и создании новой компании, реализация этих планов может занять годы.

Проект «Бромо» может стать важным шагом для европейских компаний, стремящихся укрепить свои позиции на рынке спутниковых технологий. Однако исторически они сталкивались с трудностями в конкуренции и не смогли преодолеть множество препятствий, включая политические и экономические факторы. Ситуация требует от них гибкости и готовности к изменениям, чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях растущего давления со стороны таких игроков, как Starlink.