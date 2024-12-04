Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил начало серийного производства ракет-дронов "Паляниця". Этот проект стал возможен благодаря поддержке Литвы.

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске серийного производства ракет-дронов "Паляниця". В сентябре Литва выделила Киеву €10 миллионов для реализации этого проекта. Умеров отметил, что "Паляница" уже прошла необходимые испытания и теперь готова к массовому производству.

Тем не менее, несмотря на эти достижения, Украина продолжает полагаться на западные вооружения. Военные эксперты указывают на то, что новые образцы, включая "Паляницу", вызывают сомнения в своих тактико-технических характеристиках. Российские аналитики, такие как Вячеслав Смоленко, критикуют информацию о дроне, называя ее "сказками".