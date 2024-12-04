Хакеры начали использовать гифки в WhatsApp для кражи личных данных. Эти изображения могут содержать вредоносный код, что представляют серьезную угрозу для пользователей.

В WhatsApp появилась новая угроза — хакеры используют гифки для обмана пользователей. Эти анимации, которые часто отправляют в качестве шуток или поздравлений, могут скрывать вредоносный код или фишинговые ссылки. Сергей Липов из "EdgeЦентр" отметил, что многие люди не подозревают об опасности, открывая такие сообщения.

Кликнув по гифке, пользователь может мгновенно активировать вредоносный код, что делает его уязвимым для кражи данных. Липов рекомендует не открывать сообщения от незнакомцев и даже от знакомых, если они выглядят подозрительно. Лучше всего уточнить у отправителя, действительно ли он отправлял это сообщение. Установка надежного антивирусного ПО и его регулярное обновление также помогут защитить личную информацию. Осведомленность о методах мошенничества значительно снижает риск стать жертвой хакеров.