НАТО планирует создать флот беспилотных катеров для охраны критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском и Средиземном морях. Эта инициатива возникла на фоне недавних инцидентов с повреждением подводных кабелей.

НАТО начинает разработку флота беспилотных морских катеров, которые будут предназначены для наблюдения и защиты подводной инфраструктуры в Балтийском и Средиземном морях. Эта идея возникла после нескольких инцидентов с повреждением подводных кабелей в европейских водах, последний из которых произошел всего несколько недель назад. Высшие должностные лица альянса осознали необходимость постоянного мониторинга подводной среды.

В интервью изданию Defense News адмирал Пьер Вандье, командующий альянса по концепциям и трансформации, провел параллели между новой концепцией и системами видеонаблюдения, используемыми в городах для предотвращения преступлений. Он отметил, что современные технологии позволяют использовать беспилотные надводные суда для организации наблюдения за морской средой. По его словам, это позволит НАТО постоянно контролировать ситуацию как на поверхности, так и под водой.

На первом этапе планируется сосредоточиться на наблюдении над поверхностью, а затем перейти к подводным операциям. Вандье подчеркнул, что проект уже получил поддержку со стороны центрального командования НАТО и оперативного штаба. Хотя детали еще не окончательно проработаны, официальные лица уверены, что можно использовать уже существующие боевые платформы, опираясь на опыт, накопленный в рамках американской оперативной группы 59 ВМС США.

Эта группа, созданная в 2021 году, активно интегрирует беспилотные системы и искусственный интеллект в военные операции. Она действует из Бахрейна и включает в себя как беспилотные, так и пилотируемые корабли. В этом году была сформирована новая целевая группа, сосредоточенная на тестировании и модернизации технологий для повышения морской безопасности.

В начале ноября целевая группа приняла участие в учениях Digital Talon, где успешно протестировала дистанционное управление беспилотниками и осуществила запуск барражирующих боеприпасов. Вандье заявил, что цель — запустить флот беспилотных разведывательных средств до следующего саммита НАТО, который пройдет в Нидерландах в 2024 году.