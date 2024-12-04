Журнал Forbes ранее объявил 20 криптовалют «зомби-токенами», но к концу года большинство из них значительно подорожали. Это вызывает вопросы о правильности таких оценок и будущем этих активов.

Нынешней весной Forbes опубликовал список из 20 криптовалют, которые были названы «зомби-токенами». Эти активы, такие как XRP, Cardano и Litecoin, характеризовались низким уровнем использования и спроса, что вызывало сомнения в их жизнеспособности. Однако к декабрю многие из этих токенов показали значительный рост в цене, что ставит под сомнение первоначальную оценку их состояния.

По информации китайского криптожурналиста Колина Ву, все 20 криптовалют из списка Forbes выросли в цене за последний месяц. Лишь три из них не смогли выйти в плюс с начала года. Например, Litecoin подорожал на 71%, Bitcoin Cash — на 104%, а Ethereum Classic — на 48%. Даже Monero, который сталкивается с давлением регуляторов, увеличился в цене на 2,5% с начала года.

Forbes разделил «мертвые» токены на две категории. В первую вошли криптовалюты, являющиеся ответвлениями более ранних, таких как биткоин и Ethereum. Эти активы, включая Bitcoin Cash и Litecoin, были названы «зомби» из-за низких доходов от комиссий и недостатка разработчиков. В то же время, во второй категории оказались токены, конкурирующие с BTC и ETH, такие как XRP и Cardano. Эти криптовалюты, по мнению Forbes, использовались в основном для спекулятивной торговли.

Однако последние данные показывают, что некоторые из этих «мертвых» токенов начали демонстрировать живучесть. Например, токен Tezos вырос на 56%, а Algorand — на 147%. Cardano, несмотря на критику, также подорожал на 103%. XRP, который Forbes назвал бесполезным, за последний месяц увеличился в цене в пять раз, став третьей по капитализации криптовалютой после биткоина и Ethereum.

Некоторые эксперты задаются вопросом, насколько обоснованными были выводы Forbes о «мертвых» токенах. Возможно, эти активы не так мертвы, как предполагалось. В условиях нестабильного рынка криптовалют, где даже самые незначительные изменения могут вызвать резкие колебания цен, стоит обратить внимание на динамику и потенциальное применение этих токенов. Так, многие инвесторы начинают пересматривать свои взгляды на криптовалюты, которые ранее считались бесперспективными.