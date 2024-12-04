Министерство экономического развития России внедряет планшеты отечественного производства под управлением Astra Linux. Это решение стало частью стратегии импортозамещения и направлено на повышение безопасности данных.

Министерство экономического развития России активно интегрирует в свою ИТ-инфраструктуру планшеты на базе операционной системы Astra Linux. Этот шаг стал частью широкой стратегии импортозамещения, направленной на снижение зависимости от зарубежных технологий. Ранее многие рабочие места сотрудников уже были переведены на Astra Linux, что позволило обеспечить совместимость с используемым программным обеспечением.

Планшеты, разработанные в сотрудничестве с одним из ведущих российских производителей электроники, позволяют руководителям министерства работать с корпоративными данными в защищенном режиме. Astra Linux Mobile, как отмечают специалисты, обеспечивает надежную защиту информации и упрощает администрирование. Платформа использует единый репозиторий с десктопной версией, что делает обновления более удобными.

По словам представителей Минэкономразвития, переход на отечественные технологии не только защищает данные, но и способствует стабильности бизнес-процессов. Это решение также рассматривается как шаг к цифровому суверенитету страны. Подобные инициативы призваны повысить уровень безопасности и надежности работы государственных учреждений, что особенно актуально в условиях современных вызовов.