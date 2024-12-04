Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто обратился к Энтони Блинкену с просьбой о снятии санкций с Газпромбанка. Это связано с необходимостью осуществления платежей за российский газ, поставляемый в Европу.

Венгрия сделала шаг к улучшению своих энергетических отношений с Россией, запросив у США исключение для Газпромбанка из действующих санкций. Министр иностранных дел Петер Сийярто обсудил этот вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время встречи НАТО в Брюсселе. Сийярто отметил, что такая просьба не является чем-то необычным, поскольку ряд российских банков уже получили аналогичные исключения для расчетов, например, при закупках урана.

По словам министра, Венгрия заинтересована в стабильных поставках газа и готова искать пути для их обеспечения. В условиях растущей зависимости от энергетических ресурсов, такой подход может оказать влияние на экономическую ситуацию в стране. Ситуация вокруг газовых поставок остается напряженной, и дальнейшие шаги могут определить, как Венгрия будет справляться с энергетическими вызовами в будущем.