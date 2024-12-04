Концерн «Калашников» тестирует боевые мотоциклы, адаптированные для специальной операции. Эти машины предлагают высокую маневренность и скрытность в условиях боевых действий.

АО «Концерн «Калашников» активно тестирует боевые мотоциклы электрического типа (БМЭ) в зонах специальной военной операции. Эти мотоциклы обладают уникальными характеристиками: высокая маневренность, легкость и относительная бесшумность делают их идеальными для ведения боевых действий. Кроме того, они обладают малозаметностью, что позволяет им уклоняться от беспилотников, а это значительно увеличивает шансы на успешное выполнение задач.

Генеральный директор концерна Алан Лушников отметил, что современные условия войны требуют новых подходов к технике. Мотоциклы, которые раньше считались вспомогательными, теперь востребованы как никогда. Разработка новых моделей, включая гибридные мотоциклы, идет полным ходом, что говорит о стремлении адаптироваться к изменяющимся требованиям фронта.