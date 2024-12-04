Дональд Трамп разрабатывает стратегию для прекращения конфликта в Украине, которая включает территориальные уступки. Членство Украины в НАТО не обсуждается, что вызывает вопросы у аналитиков.

Дональд Трамп и его советники начали обсуждать возможные шаги по разрешению конфликта в Украине. Согласно информации, предоставленной Reuters, ключевые фигуры, включая нового спецпредставителя по вопросам России и Украины, генерала Кейта Келлогга, выдвинули идеи, которые предполагают значительные территориальные уступки со стороны Киева. Основной акцент сделан на исключении членства Украины в НАТО из повестки дня.

Советники Трампа планируют использовать метод «кнута и пряника», чтобы подтолкнуть Москву и Киев к переговорам. Это включает в себя возможность прекращения военной помощи Украине, если она откажется от диалога, и увеличение поддержки, если Россия проявит готовность к переговорам. Трамп неоднократно заявлял, что сможет завершить конфликт в течение 24 часов после своей инаугурации, но конкретные шаги по реализации этого обещания пока не озвучены.

Аналитики и бывшие чиновники выражают сомнения в том, что Трамп сможет выполнить свои амбициозные обещания. Конфликт на Украине сложен и многогранен. Президент Украины Владимир Зеленский уже обозначил свою готовность к переговорам, учитывая растущие территориальные потери и нехватку рабочей силы. Он также продолжает стремиться к членству в НАТО, однако осознает необходимость дипломатических решений для восстановления контроля над утерянными территориями.

Тем не менее, американские эксперты предупреждают, что Путин может не проявлять готовности к переговорам, заявляя, что российский президент якобы заинтересован в продолжении захвата территорий, что создает дополнительные сложности для мирного процесса. Экс-аналитик американской разведки Юджин Румер подчеркивает, что Путин может выжидать, чтобы получить больше выгод от ситуации, прежде чем соглашаться на какие-либо уступки.

На данный момент Трамп не сформировал рабочую группу для разработки мирного плана. Вместо этого его советники обсуждают идеи на публичных форумах. В конечном итоге, чтобы добиться успеха, по мнению Reuters, потребуется личное взаимодействие Трампа, Путина и Зеленского. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что невозможно комментировать отдельные предложения без понимания общего плана.

Reuters заявляет, что Трамп также рассматривает возможность предоставления Украине гарантий безопасности, которые могут включать увеличение поставок оружия после заключения мирного соглашения. Однако многие эксперты предсказывают, что его планы столкнутся с сопротивлением как со стороны Зеленского, так и со стороны европейских партнеров, которые не готовы отказываться от поддержки Украины в ее стремлении к НАТО.