Компания General Motors объявила об отзыве 132 тысяч пикапов Chevrolet и GMC. Проблема связана с возможностью самопроизвольного открытия задних дверей.

General Motors инициировала отзывную кампанию, затрагивающую 132 тысячи пикапов, включая модели Chevrolet Silverado и GMC Sierra. Проблема заключается в конструкции электронного замка задней двери. Если в него попадает вода, это может привести к короткому замыканию. В результате замок может открываться самопроизвольно, что создает риск для владельцев, особенно во время стоянки.

Отзыв касается автомобилей, выпущенных в 2024 году, и оснащенных электроприводом задних дверей. Американское Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) рекомендует владельцам перед каждой поездкой проверять, закрыта ли дверь надежно. На российском рынке Chevrolet Silverado и GMC Sierra доступны через параллельный импорт, но их количество ограничено. Цены начинаются от 8,7 миллиона рублей за Silverado и 9,5 миллиона за Sierra. На данный момент в продаже всего около 30 таких автомобилей. Ранее Ford также объявил об отзыве 112,6 тысячи внедорожников из-за проблем с ремнями безопасности.