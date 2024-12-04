Samsung и SK Hynix решили сотрудничать в разработке памяти LPDDR6-PIM, несмотря на конкуренцию. Это объединение направлено на стандартизацию технологии, которая обещает повысить производительность и снизить энергопотребление.

В условиях жесткой конкуренции на рынке полупроводников Samsung и SK Hynix нашли общий язык. Оба производителя, лидирующие в сегменте DRAM, решили объединить усилия для разработки памяти LPDDR6-PIM, что может стать значительным шагом вперед в области вычислительных технологий.

Технология PIM (Processing-in-Memory) позволяет выполнять вычисления непосредственно в памяти, что устраняет необходимость передачи данных между процессором и памятью. Это решение призвано решить две ключевые проблемы: "Storage Wall" и "Power Wall". Первая проблема связана с ограничениями в скорости передачи данных, а вторая — с растущим потреблением энергии.

Ожидается, что память LPDDR6 с поддержкой PIM выйдет на рынок в конце 2025 года. Стандартизация этой технологии требует одобрения от JEDEC, организации, занимающейся разработкой стандартов для микроэлектроники. Если это произойдет, производители смогут интегрировать PIM в свои чипы, что улучшит производительность и снизит энергозатраты.

Применение PIM позволит выполнять такие операции, как умножение матриц и логические вычисления, непосредственно в памяти. Это уменьшит нагрузку на системный процессор и сократит объем передаваемых данных. В результате системы смогут обрабатывать более сложные задачи, особенно в области искусственного интеллекта.

Хотя внедрение PIM может увеличивать первоначальные затраты на производство, долгосрочные выгоды от повышения производительности и снижения энергопотребления могут значительно перевесить эти расходы. В условиях растущего спроса на высокопроизводительные вычисления, особенно в серверных платформах, такие инновации могут стать решающими для будущего компаний.

Фактически, сотрудничество Samsung и SK Hynix в области разработки памяти LPDDR6-PIM может стать важным шагом к улучшению производительности и эффективности на рынке полупроводников.