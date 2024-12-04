Индонезийское правительство требует от Apple инвестиций в размере 1 миллиарда долларов, чтобы разрешить продажи iPhone 16. Эта сумма в 100 раз превышает первоначально предложенные компанией 10 миллионов долларов.

В последние недели Apple столкнулась с серьезной проблемой в Индонезии. Правительство страны запретило продажу iPhone 16, если компания не увеличит свои инвестиции в регион (об этом вы можете подробнее узнать из нашей предыдущей публикации). Теперь же министр инвестиций Росан Руслани заявил, что Apple должна вложить 1 миллиард долларов, чтобы снять запрет. Это требование стало неожиданным для калифорнийского гиганта, который ранее предлагал лишь 10 миллионов долларов.

Индонезийские власти объясняют свои требования тем, что Apple должна не только получать прибыль от продаж, но и способствовать развитию экономики страны. Ранее компания активно инвестировала в Индонезию, что способствовало созданию рабочих мест и развитию местной инфраструктуры. Однако в последние годы эти инвестиции сократились, что вызвало недовольство у законодателей.

Министр Руслани ожидает, что Apple сделает необходимые вложения в течение недели, однако он не уточнил, какие меры будут предприняты в случае невыполнения этого условия.

Индонезия имеет важное значение для Apple. В 2023 году было продано около 2,9 миллиона iPhone, и спрос на продукцию продолжает расти. В свете торговых санкций против Китая, Индонезия может стать потенциальной производственной базой для Apple, наряду с Индией и Вьетнамом. Такие шаги могут не только помочь компании восстановить продажи, но и открыть новые возможности для бизнеса, например, в виде налоговых льгот или упрощения импорта сырья. Вопрос лишь в том, сможет ли Apple выполнить требования индонезийского правительства и возобновить продажи iPhone 16.