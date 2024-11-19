Apple решила увеличить свои инвестиции в Индонезию до 100 миллионов долларов после отказа правительства снять запрет на продажу iPhone 16. Первоначальное предложение в 10 миллионов долларов оказалось недостаточным для удовлетворения властей.

Компания Apple приняла решение значительно увеличить свои инвестиции в Индонезию, подняв сумму до 100 миллионов долларов. Это решение стало ответом на недовольство индонезийских властей по поводу первоначального предложения в 10 миллионов долларов, которое они сочли недостаточным для снятия запрета на продажу нового iPhone 16.

Правительство Индонезии ранее наложило ограничения на продажу устройства, указывая на необходимость инвестиций в размере примерно 109,6 миллионов долларов. Apple надеялась, что ее скромное предложение сможет убедить власти, но столкнулась с жестким отказом. Теперь, с увеличением суммы, компания стремится не только наладить продажи, но и создать новые рабочие места и увеличить производство в регионе.

Планируется, что 100 миллионов долларов будут инвестированы в течение двух лет. Эти средства, скорее всего, пойдут на развитие производственных мощностей и научно-исследовательских работ. Министерство промышленности Индонезии также акцентировало внимание на необходимости сосредоточиться на НИОКР, что может означать открытие новых академий и центров для подготовки специалистов.

Apple уже открыла свою четвертую академию разработчиков в Индонезии, что свидетельствует о намерениях компании расширить свое присутствие в стране. В условиях глобальных экономических изменений, компания ищет возможность диверсифицировать свои производственные мощности, перемещая их из Китая в Индонезию, Индию и Вьетнам. Это решение может стать стратегически важным шагом для Apple, позволяющим эффективно адаптироваться к новым реалиям рынка и укрепить свои позиции в Юго-Восточной Азии.