Модель Lada Largus 2024 продемонстрировала впечатляющий рост продаж, увеличившись в 35 раз. В ноябре 2024 года она вошла в число самых продаваемых автомобилей в России.

В последние месяцы Lada Largus 2024 привлекла внимание автолюбителей в России, что отразилось на рекордных продажах. По данным агентства «АВТОСТАТ», в ноябре текущего года объем реализации новых легковых автомобилей в стране составил 121 884 единицы, что на 11,1% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

На российском рынке LADA продолжает доминировать, занимая более 31% от общего объема продаж, что соответствует 37 854 автомобилям. В отличие от ноября 2023 года, когда доля марки была ниже 30%, сейчас наблюдается заметный рост. Среди иностранных брендов выделяется Haval, который реализовал 15 427 автомобилей в ноябре. За ним следуют Chery, Geely и Changan, но их результаты значительно ниже.

Lada Largus, который показал рост продаж в 35 раз, стал настоящим хитом. Он занял четвертое место по объему продаж, что подтверждает его популярность. В то же время, в модельном рейтинге по-прежнему лидирует LADA Granta с 15 995 проданных единиц, хотя ее продажи снизились на 1,3% по сравнению с прошлым годом. Второе место занимает LADA Vesta, продажи которой увеличились на 35,7% до 8 884 автомобилей.

Если говорить о динамике за 11 месяцев 2024 года, то общий объем продаж новых легковых автомобилей в России составил 1 447 841 единицу, что на 54,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Все десять марок, представленных на рынке, показали положительные результаты, но LADA Largus выделяется на фоне остальных, увеличив свои продажи почти в девять раз.