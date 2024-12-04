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Италия становится ключевым торговым партнером России в ЕС
Италия заняла первое место среди торговых партнеров России в Евросоюзе в сентябре 2024 года. Товарооборот между странами составил €768 миллионов, что на 25% больше по сравнению с предыдущим годом.

В сентябре 2024 года Италия стала крупнейшим торговым партнером России в рамках Европейского Союза. Увеличение товарооборота между странами на 25% привлекло внимание экономистов и бизнесменов.

По данным врио торгового представителя РФ в Италии Сергея Пирогова, общий товарооборот достиг €768 миллионов. Основная часть этого роста пришлась на импорт итальянских товаров, который увеличился более чем на 10% и составил €427 миллионов. В то же время российский экспорт в Италию также показал положительную динамику, увеличившись на 17% и достигнув около €341 миллиона.

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что, несмотря на существующие политические сложности, палата продолжает поддерживать связи с западными партнерами. Он подчеркнул, что вектор международных экономических отношений смещается на восток, однако взаимодействие с итальянскими коллегами остается важным.

Итальянская сторона также активно работает над поддержанием контактов. Президент Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо заявил о необходимости продолжать совместную деятельность, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. В 2024 году представители ИРТП посетили ключевые регионы России, включая Кировскую и Липецкую области, что подчеркивает важность регионального сотрудничества.

#россия #экономика #италия #торговля #товарооборот
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