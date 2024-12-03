Датский Saxo Bank опубликовал свои предсказания на 2025 год, в которых рассматриваются маловероятные, но потенциально значимые события. Аналитики уверены, что эти изменения могут серьезно повлиять на мировые финансовые рынки.

Датский Saxo Bank представил свои прогнозы на 2025 год, которые включают ряд неожиданных и рискованных сценариев. Эти предсказания касаются не только финансовых рынков, но и глобальной экономики в целом, и могут оказать значительное влияние на различные сектора.

Аналитики Saxo Bank сделали акцент на том, что их прогнозы не являются точными предсказаниями, а скорее попыткой обозначить возможные сценарии, которые могут развиваться в будущем. Например, они предсказывают, что Дональд Трамп и Илон Маск могут пересмотреть торговые отношения США с другими странами, что приведет к негативным последствиям для доллара. В частности, банк предполагает, что страны БРИКС+ начнут активно использовать цифровые валюты, обеспеченные золотом, что может ослабить позиции доллара на международной арене.

По оценкам Saxo Bank, в следующем году доллар может подешеветь на 20% по отношению к основным валютам и на 30% к золоту. В то же время рынок криптовалют, по прогнозам, вырастет в четыре раза, достигнув $10 трлн. Это предвещает новые возможности для инвесторов, несмотря на риски.

Кроме того, Saxo Bank ожидает, что китайское правительство примет беспрецедентные меры по поддержке экономики, которая страдает от последствий COVID-19. Ожидается, что общий объем стимулирующих мер составит около 50 трлн юаней ($6,9 трлн). Эти средства могут быть направлены напрямую потребителям через цифровой юань, что поможет быстро ввести деньги в экономику.

Также стоит отметить, что растущая популярность электромобилей может негативно сказаться на нефтяной промышленности. ОПЕК, по мнению аналитиков, столкнется с проблемами из-за внутренних разногласий и снижения влияния на рынок. В результате, цены на нефть могут упасть, что обрадует такие отрасли, как авиаперевозки и химическая промышленность.