Датский Saxo Bank представил свои прогнозы на 2025 год, которые включают ряд неожиданных и рискованных сценариев. Эти предсказания касаются не только финансовых рынков, но и глобальной экономики в целом, и могут оказать значительное влияние на различные сектора.
Аналитики Saxo Bank сделали акцент на том, что их прогнозы не являются точными предсказаниями, а скорее попыткой обозначить возможные сценарии, которые могут развиваться в будущем. Например, они предсказывают, что Дональд Трамп и Илон Маск могут пересмотреть торговые отношения США с другими странами, что приведет к негативным последствиям для доллара. В частности, банк предполагает, что страны БРИКС+ начнут активно использовать цифровые валюты, обеспеченные золотом, что может ослабить позиции доллара на международной арене.
По оценкам Saxo Bank, в следующем году доллар может подешеветь на 20% по отношению к основным валютам и на 30% к золоту. В то же время рынок криптовалют, по прогнозам, вырастет в четыре раза, достигнув $10 трлн. Это предвещает новые возможности для инвесторов, несмотря на риски.
Кроме того, Saxo Bank ожидает, что китайское правительство примет беспрецедентные меры по поддержке экономики, которая страдает от последствий COVID-19. Ожидается, что общий объем стимулирующих мер составит около 50 трлн юаней ($6,9 трлн). Эти средства могут быть направлены напрямую потребителям через цифровой юань, что поможет быстро ввести деньги в экономику.
Также стоит отметить, что растущая популярность электромобилей может негативно сказаться на нефтяной промышленности. ОПЕК, по мнению аналитиков, столкнется с проблемами из-за внутренних разногласий и снижения влияния на рынок. В результате, цены на нефть могут упасть, что обрадует такие отрасли, как авиаперевозки и химическая промышленность.