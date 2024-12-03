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Специальные машины для медиков: Lada Largus с уникальной конструкцией и бронированный Kapitan
На выставке «Здравоохранение» представили новую версию Lada Largus, адаптированную для инвалидов. Автомобиль оснащен механизмом, позволяющим поднимать коляску на крышу, что значительно упрощает транспортировку пациентов.

Завод «Промтех» продемонстрировал на выставке «Здравоохранение» несколько новых медицинских автомобилей, включая адаптированную версию Lada Largus. Это транспортное средство предназначено для людей с ограниченными возможностями и включает в себя уникальный механизм для подъема коляски на крышу.

Модель Lada Largus, адаптированная для инвалидов, получила поворотное переднее кресло, что облегчает процесс посадки и высадки. Кроме того, для управления автомобилем предусмотрена система ручного управления, заменяющая традиционные педали. Это позволяет водителю легче управлять автомобилем, особенно в сложных ситуациях.

На крыше Largus установлен бокс для коляски с электрическим механизмом, который можно монтировать на любые автомобили. Внутри машины достаточно места для медицинской бригады и лежачего пациента на носилках. Также на базе Lada Vesta SW Cross разработан аналогичный спецавтомобиль, но с раскладными носилками, что позволяет разместить в нем двух сидячих пациентов вместо одного лежачего.

Другой интересный проект — медицинский автомобиль на шасси Kapitan, который отличается скрытым бронированием. Он может вместить каталку с больным и трех врачей в поворотных креслах. Бронированный фургон способен защитить от обстрела из автомата Калашникова благодаря лобовому стеклу толщиной 23 миллиметра. На базе полноприводного шасси также разрабатывают реанимобиль, который будет полезен для эвакуации раненых в условиях природных катастроф или техногенных аварий.

Недавно сообщалось о внедорожной версии шасси с клиренсом до 310 миллиметров и дизельным двигателем мощностью 129 л.с. Однако для реанимобиля применяют более мощный двигатель, развивающий 143 л.с. и 360 Нм. Завод «Промтех» планирует самостоятельно производить кузова для различных моделей Kapitan, в то время как шасси будут собираться крупноузловым методом.

#инновации #здравоохранение #lada largus #инвалидные коляски #медицинский транспорт
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