Завод «Промтех» продемонстрировал на выставке «Здравоохранение» несколько новых медицинских автомобилей, включая адаптированную версию Lada Largus. Это транспортное средство предназначено для людей с ограниченными возможностями и включает в себя уникальный механизм для подъема коляски на крышу.
Модель Lada Largus, адаптированная для инвалидов, получила поворотное переднее кресло, что облегчает процесс посадки и высадки. Кроме того, для управления автомобилем предусмотрена система ручного управления, заменяющая традиционные педали. Это позволяет водителю легче управлять автомобилем, особенно в сложных ситуациях.
На крыше Largus установлен бокс для коляски с электрическим механизмом, который можно монтировать на любые автомобили. Внутри машины достаточно места для медицинской бригады и лежачего пациента на носилках. Также на базе Lada Vesta SW Cross разработан аналогичный спецавтомобиль, но с раскладными носилками, что позволяет разместить в нем двух сидячих пациентов вместо одного лежачего.
Другой интересный проект — медицинский автомобиль на шасси Kapitan, который отличается скрытым бронированием. Он может вместить каталку с больным и трех врачей в поворотных креслах. Бронированный фургон способен защитить от обстрела из автомата Калашникова благодаря лобовому стеклу толщиной 23 миллиметра. На базе полноприводного шасси также разрабатывают реанимобиль, который будет полезен для эвакуации раненых в условиях природных катастроф или техногенных аварий.
Недавно сообщалось о внедорожной версии шасси с клиренсом до 310 миллиметров и дизельным двигателем мощностью 129 л.с. Однако для реанимобиля применяют более мощный двигатель, развивающий 143 л.с. и 360 Нм. Завод «Промтех» планирует самостоятельно производить кузова для различных моделей Kapitan, в то время как шасси будут собираться крупноузловым методом.