Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Арктика без льда – это может произойти уже в 2027 году
Международная группа ученых представила тревожные прогнозы о том, что первый летний день без льда в Арктике может наступить уже в 2027 году. Это событие окажет значительное влияние на климат и экосистему планеты.

Недавние исследования международной группы ученых, в числе которых климатологи из Университета Колорадо и Университета Гетеборга, выявили проблему таяния морского льда в Арктике (результаты были опубликованы 3 декабря в журнале Nature Communications). По их данным, впервые в истории существует вероятность, что в летний период 2027 года в Северном Ледовитом океане может не остаться льда. Это событие станет знаковым для всей планеты и повлечет за собой серьезные экологические последствия.

Исследователи использовали компьютерные модели для прогнозирования, когда именно может произойти первый день без льда. Такой подход позволяет более точно оценить ситуацию, опираясь на данные более чем 300 симуляций. Результаты показали, что большинство моделей предсказывают, что этот день может наступить в течение девяти-двадцати лет после 2023 года, даже если выбросы парниковых газов останутся на текущем уровне.

Климатологи отмечают, что подобные прогнозы не являются чем-то новым, однако теперь акцент смещается на то, когда именно произойдет первый летний день без льда, а не на целый месяц. Ученые утверждают, что если площадь морского льда в Арктике упадет ниже одного миллиона квадратных километров, это будет означать, что Арктика фактически свободна ото льда.

По информации Национального центра данных по снегу и льду, минимальная площадь арктического морского льда в этом году составила 1,65 миллиона квадратных миль, что является одним из самых низких показателей с начала наблюдений в 1978 году. Это резкое снижение по сравнению со средними показателями 1979-1992 годов, когда площадь льда составляла около 6,85 миллиона квадратных километров.

Александра Ян, доцент кафедры атмосферных и океанических наук, отмечает, что первый день без льда не приведет к немедленным катастрофическим последствиям, но он станет сигналом о том, что климатические изменения уже серьезно изменили природную среду Арктики. По его словам, это событие подчеркивает необходимость более активных действий по снижению выбросов парниковых газов.

Исследователи также выявили, что экстремальные погодные условия могут ускорить процесс таяния льда. Например, необычно теплая осень может ослабить ледяную корку, а последующие теплые зимы и весны не дадут льду восстановиться. В 2022 году температура в некоторых районах Арктики была на 50°F выше среднего, что уже указывает на изменение климата.

Существует также обратная связь между таянием льда и глобальным потеплением. Морской лед отражает солнечные лучи, и его исчезновение приводит к тому, что темные океанские воды поглощают больше тепла, что в свою очередь еще больше повышает температуру в Арктике и на планете в целом. Изменения в климате могут также повлиять на ветровые и морские течения, что приведет к более экстремальным погодным явлениям в других регионах.

Несмотря на тревожные прогнозы, ученые подчеркивают, что резкое сокращение выбросов парниковых газов может отсрочить сроки освобождения Арктики от льда.

#экология #исследования #климат #арктика #изменение климата #лед
1
Показать комментарии (1)
«Росэлектроника» поставила комплектующие для первого в мире синхротрона поколения 4+ СКИФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SANY представила автокран, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров
12
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
+
В Санкт-Петербурге в 2025 году будет реализован мегапроект стоимостью 210 миллиардов рублей
7
В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
4
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
16
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
9
Российские инженеры создали инновационный разведывательно-ударный комплекс с лазерным наведением
+
Термоядерный реактор с жидкометаллической активной зоной заработает в начале 2025 года
4
Мод Optimization Essentials для S.T.A.L.K.E.R. 2 повышает производительность на 25%
6
Чип следующего поколения Snapdragon 8 Elite 2 будет быстрее предшественника
+
На дорогах заметили новый БТР на шасси БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем
+
Microsoft отказывается от ответственности, если пользователь установил Windows 11 на старый ЦП
2
Vivo X200 Ultra тестируется с экраном из Китая и получит технологию стабилизации видеокадра
+
Случайная утечка видеокарты Arc B580 от Intel перед анонсом Battlemage
+
Samsung подтверждает окончание поддержки DeX для ПК на Windows с обновлением One UI 7
1
Кадры Bloodborne в ролике PlayStation возродили надежды фанатов на рематер или ПК-версию
+
ЕС рассматривают возможность введения санкций против Грузии на фоне массовых протестов
4
Сколько стоит самый редкий драгоценный камень, и есть ли шансы найти под ногами настоящий клад
+
Сезон альткоинов официально начался – он принесет пользу криптобиржам и новым стартапам
+
Новый китайский сверхзвуковой самолет Cuantianhou похож на культовый SR-71 Blackbird
1

Популярные статьи

Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
4
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
11
Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
33
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
23
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
72
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
32
ТОП-5 ошибок при выборе смартфона в 2024 году и как их избежать
10
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
36
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
2

Сейчас обсуждают

REY_B_
21:48
Ну тогда и проблем быть не должно. - Проверять документы и увозить в неизвестном направлении. И держать там, пока не обнаружиться хозяин
В Грузии заявили, что треть протестующих являются иностранцами
RandomXP
21:44
Почему тревожные - северный морской путь без льда - очень даже полезная штука.
Арктика без льда – это может произойти уже в 2027 году
Александр Сечков
21:43
Если еще во время рубить дрова будут, то вариант неплохой нарисовался. Жаль только в бюджетном сегменте выпустили, неплохо бы конкурента 4070супер создать.
Intel официально представила видеокарты Arc B580 12 Гбайт за $249 и Arc B570 10 Гбайт за $219
valderm
21:41
HD 7730 и то побыстрей была
Игровая затычка Radeon R7 240 - не перевелись еще оверклокеры в Беларуси
valderm
21:38
а не послать их в сторону леса?
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
abdulla
21:32
да почему позор? цена то невысокая! если лагать не будут карты - то и вполне "пойдёт".
Intel официально представила видеокарты Arc B580 12 Гбайт за $249 и Arc B570 10 Гбайт за $219
Eppius
21:29
ЦБ лучше знает
ЦБ: интервенции не помогут в борьбе с инфляцией, ключевая ставка эффективнее
REY_B_
21:27
Китай вкладывает в развитие электроники триллионы. А Запад вкладывает триллионы в финансовые пузыри. Эта разница неизбежно скажется. Вполне возможно, что такие же санкции будут лет через 10 против сам...
ASRock представила видеокарты Intel Arc B580 и B570 в исполнениях Steel Legend и Challenger
Malfoi
21:26
он настолько хорош, что РФ отказалась от его закупок.
TNI: Су-57 на деле достоин называться одним из лучших представителей истребительной авиации мира
beltar
21:20
Ты лучше спроектировал?
Intel официально представила видеокарты Arc B580 12 Гбайт за $249 и Arc B570 10 Гбайт за $219
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем