Международная группа ученых представила тревожные прогнозы о том, что первый летний день без льда в Арктике может наступить уже в 2027 году. Это событие окажет значительное влияние на климат и экосистему планеты.

Недавние исследования международной группы ученых, в числе которых климатологи из Университета Колорадо и Университета Гетеборга, выявили проблему таяния морского льда в Арктике (результаты были опубликованы 3 декабря в журнале Nature Communications). По их данным, впервые в истории существует вероятность, что в летний период 2027 года в Северном Ледовитом океане может не остаться льда. Это событие станет знаковым для всей планеты и повлечет за собой серьезные экологические последствия.

Исследователи использовали компьютерные модели для прогнозирования, когда именно может произойти первый день без льда. Такой подход позволяет более точно оценить ситуацию, опираясь на данные более чем 300 симуляций. Результаты показали, что большинство моделей предсказывают, что этот день может наступить в течение девяти-двадцати лет после 2023 года, даже если выбросы парниковых газов останутся на текущем уровне.

Климатологи отмечают, что подобные прогнозы не являются чем-то новым, однако теперь акцент смещается на то, когда именно произойдет первый летний день без льда, а не на целый месяц. Ученые утверждают, что если площадь морского льда в Арктике упадет ниже одного миллиона квадратных километров, это будет означать, что Арктика фактически свободна ото льда.

По информации Национального центра данных по снегу и льду, минимальная площадь арктического морского льда в этом году составила 1,65 миллиона квадратных миль, что является одним из самых низких показателей с начала наблюдений в 1978 году. Это резкое снижение по сравнению со средними показателями 1979-1992 годов, когда площадь льда составляла около 6,85 миллиона квадратных километров.

Александра Ян, доцент кафедры атмосферных и океанических наук, отмечает, что первый день без льда не приведет к немедленным катастрофическим последствиям, но он станет сигналом о том, что климатические изменения уже серьезно изменили природную среду Арктики. По его словам, это событие подчеркивает необходимость более активных действий по снижению выбросов парниковых газов.

Исследователи также выявили, что экстремальные погодные условия могут ускорить процесс таяния льда. Например, необычно теплая осень может ослабить ледяную корку, а последующие теплые зимы и весны не дадут льду восстановиться. В 2022 году температура в некоторых районах Арктики была на 50°F выше среднего, что уже указывает на изменение климата.

Существует также обратная связь между таянием льда и глобальным потеплением. Морской лед отражает солнечные лучи, и его исчезновение приводит к тому, что темные океанские воды поглощают больше тепла, что в свою очередь еще больше повышает температуру в Арктике и на планете в целом. Изменения в климате могут также повлиять на ветровые и морские течения, что приведет к более экстремальным погодным явлениям в других регионах.

Несмотря на тревожные прогнозы, ученые подчеркивают, что резкое сокращение выбросов парниковых газов может отсрочить сроки освобождения Арктики от льда.