Харьковский велосипедный завод, первый в СССР, объявлен банкротом. Сумма долгов предприятия составляет 41,8 миллиона гривен, что отражает экономические сложности Украины.

Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом Харьковский велосипедный завод, который был основан в 1923 году. Этот завод стал известным символом советского велосипедостроения.

Решение суда о банкротстве Харьковского велосипедного завода связано с долгами перед одним из предпринимателей, которому завод задолжал почти 800 тысяч гривен. А общая сумма долгов предприятия достигла 41,8 миллиона гривен.

Завод начал свою историю на основе национализированной фабрики Лейтнера и с 1926 года производил популярную модель "Украина". В середине 1970-х годов ХВЗ выпускал до 800 тысяч велосипедов в год. В 1983 году с конвейера сошел 23-миллионный велосипед.

После распада СССР завод столкнулся с резким снижением объемов производства. Несмотря на несколько попыток вернуть прежние масштабы, завод не смог восстановить свою работу, что подчеркивает, как Украина не смогла сохранить унаследованные от СССР промышленные мощности.