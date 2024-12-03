С 13 декабря по маршруту Челябинск - Москва начнет курсировать двухэтажный поезд. Новые вагоны позволят перевозить 410 пассажиров, что значительно увеличит вместимость поезда.

Скоро пассажиры смогут оценить преимущества двухэтажных вагонов на маршруте Челябинск - Москва. Власти города объявили о запуске нового состава, который обещает повысить комфорт и вместимость.

Поезд №391/392, связывающий Челябинск и Москву, будет обновлен за счет внедрения современных двухэтажных вагонов. Первый рейс нового состава запланирован на 13 декабря, когда поезд отправится из Челябинска в 13:30 по местному времени. Возвращение из Москвы состоится 15 декабря в 12:52 по московскому времени.

Новые вагоны предложат пассажирам возможность путешествовать с большим комфортом. В них предусмотрены все необходимые удобства: кондиционеры, биотуалеты и розетки для зарядки мобильных устройств. Вместимость двухэтажного состава составит 410 мест, что на треть больше, чем у одноэтажных вагонов, и это может стать решающим фактором для тех, кто планирует поездки в пик сезона.

По словам представителей городской администрации, внедрение двухэтажных вагонов позволит улучшить качество обслуживания и привлечь больше пассажиров. Важно отметить, что такие изменения отвечают современным требованиям к комфорту и безопасности во время путешествий.