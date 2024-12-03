В 2025 году в российских торговых центрах ожидается рост цен на товары и услуги. Это связано с повышением ключевой ставки Центробанка и увеличением арендной платы для ритейлеров.

Ситуация в российском ритейле продолжает оставаться сложной, и эксперты предсказывают, что в следующем году покупатели столкнутся с повышением цен в торговых центрах. Основные причины этого — увеличение ключевой ставки Центробанка и рост арендной платы для магазинов.

По мнению Павла Люлина, вице-президента Союза торговых центров, в 2025 году цены на товары и услуги в российских ТЦ будут расти. Он отметил, что повышение ключевой ставки ЦБ, ожидаемое в декабре, приведет к удорожанию кредитов. Это, в свою очередь, создаст дополнительное финансовое бремя для торговых центров из-за высоких налогов и арендных платежей.

Александр Перемятов, основатель сети универмагов Slava concept, также считает, что 2025 год будет тяжелым для ритейлеров. Он подчеркнул влияние валютного курса на закупки, особенно в сфере моды, где многие материалы поступают из-за границы. Повышение ставок на депозиты заставляет ритейлеров пересматривать свои стратегии, что может привести к оптимизации бизнеса.

Кроме того, Михаил Васильев из Focus Technologies сообщил, что посещаемость торговых центров в 2024 году снизилась на 2% по сравнению с предыдущим годом, что указывает на сохраняющиеся проблемы в секторе. Таким образом, в условиях растущих цен и снижающегося потока покупателей, торговым центрам придется адаптироваться к новым реалиям.