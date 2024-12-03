На испанском форуме Cochespias появились первые шпионские фотографии Toyota RAV4 2026 года, прошедшего дорожные испытания. Новый внедорожник обещает обновленный дизайн и усовершенствованную гибридную систему.

2 декабря пользователем DTM995 были опубликованы первые шпионское фото Toyota RAV4 2026 года, которое демонстрирует изменения в дизайне и технологии. Судя по снимку, новый RAV4 сохраняет общие черты текущей модели, но с более вертикальным силуэтом и передней частью, напоминающей «акулу-молот». Изменения затронули формы колесных арок, дверных ручек и линии окон.

Передняя панель нового RAV4 выделяется фарами в форме буквы C или L, которые соединены световой полосой. Под ними расположена сетчатая решетка нового дизайна.

Что касается технологий, новый RAV4 оснастят гибридной системой, сочетающей 2,5-литровый бензиновый двигатель и электродвигатели нового поколения. Это должно способствовать снижению расхода топлива и выбросов. Внутри ожидаются два 12,3-дюймовых экрана и другие дизайнерские улучшения, что повысит комфорт для водителя и пассажиров. Ожидается, что модель выйдет на международный рынок в 2025 году, что делает ее одной из ожидаемых новинок в сегменте внедорожников.