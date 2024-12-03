Компания Great Wall Haval Motors анонсировала запуск дизельной версии Haval H9 второго поколения на 5 декабря. Бензиновая модель уже доступна с 25 сентября, и обе версии предлагают интересные технические решения.

Great Wall Haval Motors объявила о запуске дизельной версии внедорожника Haval H9 второго поколения, который состоится 5 декабря. Бензиновая модель была запущена ранее, 25 сентября. Внешний вид Haval H9 выполнен в форме «квадратной коробки», с центральной решеткой радиатора, украшенной четырьмя хромированными полосами. Фары имеют квадратный дизайн с круглыми элементами.

Бензиновая версия Haval H9 оснащена 14,6-дюймовым центральным экраном, который поддерживает изображение на 540 градусов. Внутри находятся физические кнопки управления и внедорожная ручка. Пассажирское сиденье поддерживает обогрев и вентиляцию, а также включает беспроводную зарядку для мобильных устройств.

Автомобиль имеет размеры 5070x1976x1930 мм и колесную базу 2850 мм. Мощность достигает 224 лошадиных сил с пиковым крутящим моментом 385 Нм. Haval H9 способен буксировать до 2,5 тонн. В модели предусмотрены съемные элементы кузова и места для установки дополнительного оборудования, включая водяные шланги и лебедку.