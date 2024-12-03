Министерство обороны США подписало контракт на 11 миллионов долларов с компанией Infleqtion для ускорения разработки атомных часов, независимых от GPS. Это решение стало ответом на растущие опасения по поводу уязвимости глобальной навигационной системы.

Министерство обороны США объявило о заключении контракта с компанией Infleqtion на сумму 11 миллионов долларов. Этот шаг направлен на ускорение разработки их технологии атомной синхронизации, которая может стать альтернативой GPS. Контракт, объявленный 2 декабря, финансируется в рамках программы APFIT, цель которой — быстрое внедрение инновационных технологий в военные операции.

Infleqtion, имеющая офисы в США, Великобритании и Австралии, разрабатывает устройство под названием Tiqker. Эти компактные оптические атомные часы можно интегрировать в стандартные серверные стойки. Они используют квантовое зондирование, что позволяет измерять физические величины с высокой точностью, манипулируя атомными квантовыми состояниями. Генеральный директор компании, Мэтью Кинселла, отметил, что Tiqker предназначены для обеспечения точного отсчета времени в условиях, когда спутниковые системы могут быть ненадежными.

Растущий интерес военных к таким технологиям связан с угрозами, которые могут возникнуть в зонах конфликта или во время кибератак, когда сигналы GPS подвержены заглушению или подделке. Программа APFIT, финансируемая на 300 миллионов долларов в 2024 году, была создана для поддержки малых компаний и быстрого внедрения их разработок в армию. В рамках этой программы также выделены средства компании Vector Atomic, которая разрабатывает аналогичные технологии.

О работе ученых над созданием ядерных часов вы можете прочитать здесь.