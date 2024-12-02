Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Проблемы «серых» китайских автомобилей: риски и подводные камни
После ухода мировых автопроизводителей россияне все чаще обращают внимание на китайские автомобили, в том числе ввезенные неофициально. Однако за привлекательной ценой скрываются серьезные проблемы, о которых стоит знать каждому потенциальному покупателю.

Ситуация на российском автомобильном рынке претерпела значительные изменения после ухода известных брендов. В условиях нехватки новых моделей многие автомобилисты начали рассматривать китайские марки, которые предлагают современные и технологичные решения. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Ввоз автомобилей из Китая через неофициальные каналы вызывает множество вопросов и проблем, о которых стоит поговорить подробнее.

Поставки китайских автомобилей в Россию начали активно развиваться после 2022 года, когда западные бренды ушли с рынка. В этот период стали популярны такие марки, как Zeekr и LiXiang. Эти автомобили обещали стать достойной заменой премиальным «немцам», но вскоре автовладельцы столкнулись с серьезными трудностями. Главная проблема заключается в том, что многие «серые» автомобили могут быть отключены производителем по причине отсутствия разрешений на их ввоз. Например, летом 2024 года Zeekr официально подтвердил, что будет блокировать «серые» машины, так как они не имели одобрения на поставку в Россию. Это решение стало настоящим шоком для владельцев, которые рассчитывали на долгосрочную эксплуатацию своих автомобилей.

Сложности не ограничиваются только блокировкой. Владельцы таких машин сообщают о множестве технических проблем. На форумах, посвященных LiXiang, Zeekr и другим маркам, обсуждаются вопросы, касающиеся ремонта, обслуживания и русификации. Многие автомобили не имеют полноценной поддержки, и владельцы сталкиваются с невозможностью диагностировать системы или находить запчасти. Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов отмечает, что среди наиболее распространенных проблем — отсутствие русификации программного обеспечения и сложности с обслуживанием узлов и агрегатов.

Клиенты также сталкиваются с трудностями в использовании мультимедийных систем. Например, многие модели имеют интерфейсы на китайском языке, а русификация стоит немалых денег. В результате, владельцы вынуждены полагаться на услуги специалистов, которые могут адаптировать ПО к российским условиям. Тем не менее, это не всегда дает желаемый результат.

Проблемы с «серыми» автомобилями усугубляются тем, что большинство из них представляют собой сложные электронные системы. Для полноценного использования функций требуется создание мастер-аккаунта, который могут получить только пользователи из Китая. Например, владельцы Nio ES8 до сих пор не смогли сменить системное время на российское, а обновления прошивки доступны только через сервисные центры. Это создает дополнительные затраты и неудобства.

Кроме того, многие владельцы сталкиваются с проблемами, связанными с отсутствием оригинальных запчастей. Наиболее распространенные марки, такие как Geely и Exeed, часто требуют адаптации и использования оригинальных деталей, что значительно увеличивает стоимость обслуживания. Анастасия Байбароша, руководитель отдела по работе с представительствами легкового транспорта ГК «Альфа-Лизинг», подчеркивает, что диагностика некоторых систем оказывается невозможной. Это делает ремонт и обслуживание автомобилей из Китая более дорогими и проблематичными.

Не стоит забывать и о том, что автомобили, ввезенные через неофициальные каналы, имеют меньший гарантийный срок и могут не подходить для эксплуатации в российских условиях. Например, в одной из партий электромобилей и автомобилей с панорамными крышами некоторые авто даже начали взрываться.

Несмотря на множество рисков, многие россияне продолжают интересоваться китайскими автомобилями. Потенциальные владельцы должны тщательно взвешивать все «за» и «против», прежде чем принимать решение. Рынок остается непредсказуемым, и проблемы, с которыми сталкиваются автовладельцы, могут привести к значительным финансовым потерям и разочарованиям. Важно подробно изучить все аспекты покупки, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

#россия #проблемы #автопром #китайские автомобили
1
Показать комментарии (1)
Матвиенко рассказала о шансах на диалог с Западом по Украине в следующем году
В России задержали одного из самых разыскиваемых киберпреступников в списке ФБР
Глава банка ВТБ Костин: курс доллара закрепится на уровне чуть выше 100 рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SANY представила автокран, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров
3
Представлен летающий автомобиль, способный двигаться и поворачиваться в воздухе в любом направлении
4
В Санкт-Петербурге в 2025 году будет реализован мегапроект стоимостью 210 миллиардов рублей
2
МО РФ показало кадры как "инженерный танк" ИМР-2 легко убирает с дороги уничтоженный БМП-1 ВСУ
+
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
6
В России хотят связать южную и северную ветки Транссиба
+
Названы 55 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить Android 16
2
Дилеры России массово отказываются от китайских автомобилей
+
Samsung Galaxy S25 получат новые цвета и Wi-Fi 7, а S25 Slim выйдет уже скоро
3
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
+
В Петербурге предложили возвести небоскреб-остров из списанных танкеров
5
Президент Грузии отказалась сложить полномочия, сославшись на якобы «нелегитимность» парламента
9
Настольный ПК без вентилятора или как AMD меняет правила игры в охлаждении
11
SpaceX успешно запускает спутники-шпионы и Starlink в одной миссии
+
Nintendo получила более 800 тысяч чипов Nvidia T239
6
Ученые зафиксировали, как огромное газовое облако поглощает пару сверхмассивных черных дыр
6
CD Projekt RED официально рекомендовала HD Reworked Project для The Witcher 3
+
Российские парашютисты установили мировой рекорд, десантировавшись с 10 км
1
Новый китайский сверхзвуковой самолет Cuantianhou похож на культовый SR-71 Blackbird
1
Случайная утечка видеокарты Arc B580 от Intel перед анонсом Battlemage
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
18
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)
3
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
65
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
57
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
9
Подборка хороших скидок на осенней распродаже Steam 2024 - от интересных игр до необычных проектов
+
10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности
11
Сериал "Приключения королевского стрелка Шарпа" - маленький шедевр из эпохи VHS
5

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
19:48
Карта в танках даëт 150-180 фпс на pci-e 4, с pci-e 3 там всë печально, меньше сотки даëт, думаю для старых игр сойдëт
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
Александр Ломакин
19:48
Когда-то занимался восстановлением в.карт. Sapphire и Palit - почти безнадежны по моему опыту.
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Nvidia&Intel Hater
19:47
у меня то все норма.плакать надо тебе .ты с качеством как выше играешь.это просто абзац.я парням показывал -все ржали в голос.многие сказали что это даже не нулевые это привет 320 на 200 из 80-х.Потеш...
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Backardi
19:45
Ну не плакай, просто продай 6600 какому то школьнику, и купи норм видюху
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Nvidia&Intel Hater
19:42
Гомно твое dlss.Божественное качество длсс от конча 3050.все кто видел оценили.и не придумывай что увеличено -неа.эт ты фекометишь постоянно.ты настолько слепое чмо пробитое хуангом (там прям в череп...
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
REY_B_
19:41
Пришёл - акции выросли. Насрал, акции выросли.. Ушёл, акции выросли... Казалось бы, что тут может пойти не так?
Пэт Гелсингер покинул пост генерального директора и совет директоров Intel
Nvidia&Intel Hater
19:40
Тупее тебя никого нет.ты шизофреник.и как раз твою не тестят почти нигде.почти все сайты отказались ибо она дает неиграбельный фпс.ты сто раз приводил таблички где твоей просто нет -она 0 .тупо фризов...
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Nvidia&Intel Hater
19:35
твое чудесное длсс все видели как выглядит и о каких 13 процентах ты обдолбышь говоришь .у меня до 2780 гонится -а там тестили 2400 -это еще 6 кадров точно прироста.ты просто заглотишь как последняя ....
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Nvidia&Intel Hater
19:34
И по минимальному фпс твой конч просрал в Рагнарек.у меня будет там процентов на 15 больше изза разгона .а ты снова соснешь.твоему огрызку разгон и кадра не дает -а 2 кадра помню дали 250 мгц
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Waramagedon
19:32
у 5500 веселей, всё таки 8 линий
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем