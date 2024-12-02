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АвтоВАЗ прекращает выпуск Lada Granta с японскими автоматами
АвтоВАЗ завершил производство Lada Granta с японскими автоматическими трансмиссиями, оставив только модели с механической коробкой. На сайте компании появилась пометка о том, что двухпедальные версии больше не производятся.

АвтоВАЗ объявил о прекращении выпуска Lada Granta с японскими автоматами Jatco. На официальном сайте компании в прайс-листах теперь указано, что такие модели больше не производятся. Решение было ожидаемым, учитывая, что у завода оставалось всего около пяти тысяч автоматов. Теперь покупатели могут рассчитывать только на 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Розничные цены на Lada Granta с автоматом остаются в прайс-листах, но фактически такие автомобили больше не доступны. Например, седан в комплектации Comfort'24 Plus стоит 1 298 000 рублей, а лифтбек #CLUB'24 — 1 349 000 рублей. У дилеров еще остались несколько десятков автомобилей с автоматами, но их количество быстро сокращается.

С момента появления Lada Granta с автоматом в апреле спрос на эти модели превышал предложение. Однако с выходом более доступной Lada Vesta с китайским вариатором ситуация изменилась. Новый седан стоит от 1 575 000 рублей и привлек внимание покупателей.

АвтоВАЗ рассматривает возможность выпуска Lada Granta с китайским вариатором, но эта модификация появится не раньше 2026 года. При этом стоит отметить, что планируется использовать другой агрегат от того же поставщика WLY, что может повлиять на характеристики и цену автомобиля.

#автомобили #автоваз #lada granta #механика #японские автоматы
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АвтоВАЗ убрал из прайс-листа Lada Granta с автоматической коробкой передач Jatco
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