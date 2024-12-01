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Кая Каллас: Европа не исключает военное присутствие на Украине
Кая Каллас, глава европейской дипломатии, заявила о возможности отправки войск в Украину для контроля за соблюдением прекращения огня. Она отметила, что выбор остается за Украиной, однако Москва и Киев выступают против заморозки конфликта.

Кая Каллас, экс-премьер Эстонии и новый глава европейской дипломатии, высказала мнение о том, что Европа может отправить свои войска на Украину для контроля за соблюдением прекращения огня, если стороны достигнут соответствующего соглашения. В интервью международным СМИ в Киеве она подчеркнула, что "ничего не следует исключать" и что стратегическая двусмысленность в этом вопросе важна для будущих решений.

Каллас отметила, что выбор остается за Украиной, и если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, Европа должна быть готова сыграть свою роль. Эта позиция совпадает с недавними высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона, который также не исключал отправку войск на Украину в случае необходимости. Он упомянул, что условия для этого могут включать прорыв фронта и официальную просьбу Киева.

Однако в Кремле отреагировали на эти заявления с настороженностью. Российские власти считают, что появление военных НАТО на Украине приведет к эскалации конфликта. Сергей Лавров, глава российского МИДа, отметил, что на территории Украины уже действуют кадровые военнослужащие из Великобритании и Франции. Президент Путин считает, что даже при отправке официального контингента ситуация на поле боя не изменится.

Служба внешней разведки России недавно заявила, что Запад планирует заморозить конфликт и отправить на Украину 100 тысяч миротворцев. Однако в Кремле подчеркивают, что для этого необходимо согласие всех сторон, а также решение первопричин конфликта, что выходит за рамки простой отправки миротворцев.

#украина #европа #каллас
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