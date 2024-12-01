Военно-морской флот Германии намерен закупить четыре современные подводные лодки U212 CD, что значительно усилит его подводные силы. Ожидаемая стоимость сделки составляет около 4,7 миллиарда евро, и она включает в себя поддержку и обучение для экипажей.

Военно-морской флот Германии собирается обновить свой подводный флот, приобретя четыре новые подводные лодки U212 CD. Эта информация поступила из немецких СМИ, которые ссылаются на министра обороны Бориса Писториуса. Он не раз упоминал о предстоящей закупке, что подтверждает серьёзные намерения правительства.

Стоимость нового контракта составляет примерно 4,7 миллиарда евро. Эта сумма включает не только сами подводные лодки, но и пакеты поддержки, такие как запасные части и обучение экипажей. Это важный аспект, поскольку подготовка моряков к работе на новых судах требует времени и ресурсов. Первоначальный депозит в размере 1 миллиарда евро будет выплачен производителю ThyssenKrupp Marine Systems (tkMS) сразу после подписания контракта.

Подводные лодки U212 CD представляют собой результат совместной работы нескольких компаний, включая tkMS, норвежскую Kongsberg и Atlas Elektronik. Эта модель строится на базе предшественницы U212A, но с улучшенными характеристиками, что делает её более подходящей для современных морских операций. Спекуляции о необходимости увеличения производства этих подводных лодок начали появляться ещё в сентябре, когда глава подводного подразделения tkMS, Кристиан Рог, отметил, что как Германия, так и Норвегия рассматривают возможность увеличения своих заказов.

Теперь, согласно последним данным, Норвегия также готовится закупить две подводные лодки U212 CD. Это решение стало возможным после одобрения парламентом Норвегии дополнительных закупок, что подтверждает серьёзные намерения обеих стран по обновлению своих военно-морских сил. В итоге, в рамках этой программы, Германия получит четыре подводные лодки, а Норвегия — две.

Подводные лодки U212 CD обладают рядом характеристик, которые делают их уникальными. Они имеют гибридную систему двигателей, основанную на воздухонезависимом двигателе, работающем на топливных элементах. Это позволяет подлодкам находиться под водой длительное время без необходимости всплытия для подзарядки. Таким образом, они становятся более эффективными для выполнения скрытных операций.

Кроме того, U212 CD оснащены литий-ионными аккумуляторами, которые обеспечивают большую плотность энергии и быстрые циклы зарядки. Это сочетание технологий делает подводные лодки не только бесшумными, но и гибкими в использовании для различных миссий. Водоизмещение U212 CD составляет около 2500 тонн, что немного больше, чем у их предшественников, что позволяет разместить более современные системы и экипаж.

Внешний вид подводной лодки также продуман для повышения скрытности. Обтекаемая форма корпуса снижает гидродинамическое сопротивление и акустические сигнатуры, что делает их менее заметными для противника. Корпус из немагнитной стали уменьшает риск обнаружения магнитными детекторами.

Современные датчики и боевые системы, включая передовые сонара и системы управления, обеспечивают высокую эффективность в обнаружении подводных угроз. Подводные лодки также могут использовать разнообразное вооружение, включая торпеды и морские мины, что расширяет их возможности в боевых операциях.

Не менее важным является уровень автоматизации на U212 CD. Система управления и контроля, разработанная Kongsberg и Atlas Elektronik, интегрирует данные со всех бортовых датчиков, что позволяет экипажу быстро принимать решения в сложных ситуациях. Это значительно снижает нагрузку на моряков, позволяя небольшой команде эффективно управлять подводной лодкой во время длительных развертываний.

Подводные лодки U212 CD также имеют модульную конструкцию, что позволяет проводить будущие обновления и адаптации. Эта гибкость гарантирует, что платформы смогут интегрировать новые технологии, такие как беспилотные подводные аппараты и передовые системы вооружения. Учитывая все эти характеристики, U212 CD становятся важным элементом в стратегии военно-морского флота Германии и Норвегии.



