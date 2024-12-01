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Разработан алмазный диск, способный заменить 2000 Blu-ray дисков
Инженеры из Китайского университета науки и технологий представили новый способ хранения данных на алмазе, который значительно увеличивает плотность хранения. Новый метод позволяет сохранить эквивалент 2000 дисков Blu-ray на одном алмазном носителе.

Группа инженеров из Китайского университета науки и технологий разработала инновационный метод кодирования данных на алмазах. Этот подход значительно повысил плотность хранения, позволяя разместить на одном алмазном диске информацию, эквивалентную 2000 Blu-ray дискам. Специалисты утверждают, что данные, записанные таким образом, могут безопасно храниться при комнатной температуре в течение миллионов лет.

Ранее ученые уже демонстрировали возможность записи данных на алмаз, однако плотность хранения оставляла желать лучшего. Новый метод включает использование лазера для удаления отдельных атомов углерода с поверхности алмаза, создавая крошечные полости. Эти полости обладают определенным уровнем яркости, который можно контролировать с помощью другого лазера.

Исследователи использовали небольшие фрагменты алмаза, длиной всего несколько миллиметров, чтобы продемонстрировать концепцию. В будущем они планируют создать диски, размером с Blu-ray. Управляя энергией пишущего лазера, ученые могут изменять степень яркости участков на алмазе. Это позволяет хранить данные в виде различных уровней яркости, которые затем считываются с помощью специального лазера.

Концепция алмазного носителя информации

В ходе экспериментов команда закодировала изображения на алмазном чипе и достигла точности 99%. Несмотря на перспективы, они признают, что высокая стоимость лазеров делает текущий метод экономически невыгодным. Тем не менее, исследователи предполагают, что такая технология может найти применение в критически важных областях, где долговечность хранения данных имеет первостепенное значение.

#технологии #китай #хранение данных #blu-ray #алмаз #оптические диски
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