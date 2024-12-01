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SpaceX успешно запускает спутники-шпионы и Starlink в одной миссии
Компания SpaceX осуществила запуск новой партии американских спутников-шпионов и 20 аппаратов Starlink.

Вчера SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9 с космической базы Ванденберг в Калифорнии. В рамках миссии, известной как NROL-126, ракета вывела на орбиту несколько американских спутников-шпионов для Национального разведывательного управления (NRO) и 20 спутников Starlink. Это событие стало частью программы по созданию «расширенной архитектуры» для национальных спутниковых систем.

Термин «расширенная архитектура» подразумевает использование множества небольших спутников, которые обеспечивают большую гибкость и устойчивость по сравнению с традиционными крупными аппаратами. Такие изменения в стратегии NRO нацелены на снижение зависимости от нескольких дорогостоящих и труднозаменяемых спутников. Хотя подробности о новых спутниках держатся в секрете, предполагается, что они имеют общие черты со спутниками Starlink, но оснащены специальными датчиками.

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю через восемь минут после старта, приземлившись на беспилотный корабль SpaceX в Тихом океане. Это был дебютный полет для данной ракеты, что подчеркивает надежность технологии SpaceX. Спутники Starlink были успешно выведены на низкую околоземную орбиту примерно через 62 минуты после старта.

С момента начала этой программы в этом году SpaceX уже провела четыре аналогичных миссии. Запуск NROL-126 стал значимой вехой, увеличив общее количество запусков Falcon 9 за 2024 год до 100. Это подтверждает растущую роль SpaceX в обеспечении национальной безопасности и развитии спутниковых технологий.

#spacex #starlink #спутники #falcon 9
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