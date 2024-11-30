Согласно последнему отчету, солнечная индустрия США нацелена на установку рекордных 32 ГВт солнечных проектов в 2024 году. Ожидается, что после этого в 2025 году произойдет временный спад в установках, но долгосрочные перспективы остаются положительными.

Солнечная энергетика в Соединенных Штатах растет. Согласно отчету, подготовленному Американской ассоциацией чистой энергетики и S&P Global Commodity Insights, в 2024 году ожидается установка более 32 ГВт солнечных панелей.

Отчет Solar Market Monitor, который выходит раз в два года, указывает на то, что с 2025 года до конца десятилетия в стране будет введено в эксплуатацию 37 ГВт солнечных проектов. Прогнозируемый совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 6,6%. Однако в 2025 году ожидается временный спад, когда объем установок снизится на 16% по сравнению с рекордным 2024 годом. Основная причина этого колебания — истечение сроков действия тарифного моратория на импорт солнечных панелей из Юго-Восточной Азии. В 2022 году администрация Байдена ввела налоговые льготы, чтобы упростить доступ к дешевым фотоэлектрическим панелям.

Несмотря на временные трудности, эксперты уверены, что с 2026 года солнечная индустрия начнет восстанавливаться. Ожидается, что снижение цен на фотоэлектрические модули приведет к снижению выровненной стоимости энергии (LCOE) с $46/МВтч до $38/МВтч к 2030 году. Некоторые аналитики выражают опасения относительно влияния новой администрации на законопроекты, но большинство экспертов сохраняют оптимизм.