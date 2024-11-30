Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Солнечная энергия в США: прогноз на конец 2024 год — будет установлено 32 ГВт солнечных батарей
Согласно последнему отчету, солнечная индустрия США нацелена на установку рекордных 32 ГВт солнечных проектов в 2024 году. Ожидается, что после этого в 2025 году произойдет временный спад в установках, но долгосрочные перспективы остаются положительными.

Солнечная энергетика в Соединенных Штатах растет. Согласно отчету, подготовленному Американской ассоциацией чистой энергетики и S&P Global Commodity Insights, в 2024 году ожидается установка более 32 ГВт солнечных панелей. 

Отчет Solar Market Monitor, который выходит раз в два года, указывает на то, что с 2025 года до конца десятилетия в стране будет введено в эксплуатацию 37 ГВт солнечных проектов. Прогнозируемый совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 6,6%. Однако в 2025 году ожидается временный спад, когда объем установок снизится на 16% по сравнению с рекордным 2024 годом. Основная причина этого колебания — истечение сроков действия тарифного моратория на импорт солнечных панелей из Юго-Восточной Азии. В 2022 году администрация Байдена ввела налоговые льготы, чтобы упростить доступ к дешевым фотоэлектрическим панелям.

Несмотря на временные трудности, эксперты уверены, что с 2026 года солнечная индустрия начнет восстанавливаться. Ожидается, что снижение цен на фотоэлектрические модули приведет к снижению выровненной стоимости энергии (LCOE) с $46/МВтч до $38/МВтч к 2030 году. Некоторые аналитики выражают опасения относительно влияния новой администрации на законопроекты, но большинство экспертов сохраняют оптимизм.

#сша #солнечная энергия #возобновляемая энергия
+
Написать комментарий (0)
CNN озвучили мирный план спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога
Кипр обсуждает с США возможность вступления в НАТО
Байден выразил надежду, что Трамп откажется от идеи введения пошлин на товары из Канады и Мексики
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Баллистический боеприпас РФ поразил производство комплектующих для ракетных систем ВСУ в Харькове
3
Киевская ПВО перехватила меньше "Гераней" чем могла бы из-за новых генераторов шумов на дронах
+
С-500 «Прометей» нейтрализует ракеты ATACMS, SCALP-EG и Р-360 «Нептун»
+
Российский FPV-дрон впервые уничтожил редкий американский ЗРК L3 Harris Vampire
3
Кладоискатель из Австралии случайно нашёл метеорит, цена которого намного выше золотого самородка
+
Свежие скриншоты One UI 7 демонстрируют ряд обновлённых приложений и значков
+
Новосибирские биоинженеры придумали аналогичный титану по свойствам материал
+
Intel готовит геймерам сюрприз, поскольку Arc B580 может стать быстрее и дешевле GeForce RTX 4060
6
Дольф Лундгрен одержал победу над раком после 9 лет борьбы
+
Серия Samsung Galaxy S25 получит скорость зарядки ниже, чем у модели Galaxy S24
+
Крупное обновление Minecraft с мистическим биомом и новыми мобами выйдет 3 декабря
+
В Китае нашли сразу 40 золотых жил, но учёные предлагают добывать драгоценный металл в космосе
1
Starlink разрешили предоставлять собственную мобильную связь в США напрямую через спутник
+
ВС России перехватили глубоко модернизированную украинскую крылатую ракету "Нептун"
+
Samsung расскажет о GDDR7 чипах с ёмкостью 24 Гбит и скоростью 42,5 Гбит/с на конференции ISSCC 2025
+
Путин — об ударах по центрам принятия решений на Украине: «Сегодня в течение дня всё возможно»
4
HyperOS 2.0 становится доступным ещё для трёх смартфонов и одного планшета Xiaomi
+
В Одессе береговые сооружения для защиты от морских высадок ушли под песок
+
Ударами ракет Х-32 было выведен из строя оборонный завод «Хартрон» в Харькове
+
ВС РФ ликвидировали 66 операторов дронов ВСУ в Харьковской области с помощью РСЗО «Торнадо»
4

Популярные статьи

Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
31
Почему немецкие танки Второй мировой так и не перешли на дизель
24
Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor
11
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
40
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
49
Обзор компактного SSD накопителя Silicon Power DS72
1
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
27
Total War: Warhammer III - пример идеальной игры в 2024 году
5
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
9
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
26

Сейчас обсуждают

Такой то
17:29
для КНДР на западе находится КНР
Северокорейские баллистические ракеты содержат западные компоненты
Дим Димыч
17:25
200-300 тыщ зп предлогают работягам в карьерах на ковырянии природных ресурсов в сибири. Пока москали сосут в офисах за 90. Одна вахта и карта твоя . Но есть нюанс. Покупать игрошлак за 150000-20000...
Эксперты считают, что в настоящее время приобретение RTX 4090 является крайне невыгодным решением
Nvidia&Intel Hater
17:25
да шиз это .Беринган бывший .реально просто дурак.Фразу про фризы и тп уже насток у него заезжена что палится сразу (так же как ад зависимостей у чучумбы).просто у него пукан горит что его огрызок 305...
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
Nvidia&Intel Hater
17:24
Клоун.у тебя конченый огрызок 3050.твой стиль уже изучен.изыди нафиг в ПНД назад,шизофреник
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
linux4ever
17:21
Geforce 6600? Обновляться пора.
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
Vito Vago
17:20
Порошенко, пропил последние мозги! Тогда были ДВЕ страны, ГДР и ФРГ.
Порошенко призвал включить Украину в состав НАТО по примеру Западной Германии
Дим Димыч
17:19
На алике прямо сейчас висит 4090 , продавец в чяте подтвердил что товар новый оригинал, но есть нюанс картой вы не поиграетесь, доставки в рф нет. А так хороший ценик
Эксперты считают, что в настоящее время приобретение RTX 4090 является крайне невыгодным решением
Vito Vago
17:18
Цитата: "... стрелочные кнопки" *Эти кнопки для управления движения сейчас НЕ используются. Сейчас используются A, W, S, D.
8BitDo презентовала свою новую механическую клавиатуру в стиле ретро-консоли от Xbox
Nvidia&Intel Hater
17:17
а вы сами свои не видите таблицы?? да по сравнению с керогазами 14 серии убавили жор .но и производительность осталась такая же или хуже даже чем у 14 серии в разгоне и.амд их делает по прежнему в 9 с...
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
Владимир Свечников
17:15
Аргументы есть? Или только эмоции?
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем