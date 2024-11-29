Intel анонсировала свои планы по запуску новых графических процессоров Celestial и Druid, которые должны заменить текущую линейку Battlemage. Ожидается, что эти архитектуры предложат улучшенные характеристики и масштабируемость для мобильных устройств.

Intel продолжает развивать свою линейку графических процессоров, несмотря на предыдущие трудности на рынке. Архитектура Battlemage, которая ожидается к выходу в середине декабря (о точной дате выхода вы можете прочесть здесь), не станет финальной точкой в стратегии компании. Инсайдеры сообщают, что Team Blue активно работает над новыми линейками Celestial и Druid, которые должны дебютировать в ближайшие годы.

Согласно информации от аналитиков, Intel стремится к последовательности в своих выпусках, что важно для создания доверия среди пользователей. Однако акцент будет сделан на мобильные графические процессоры, которые должны конкурировать с аналогами для настольных ПК. Это означает, что компания планирует не только развивать свои настольные решения, но и улучшать интегрированные графические процессоры (iGPU) для ноутбуков.

Что касается Celestial, эта линейка должна заменить Battlemage и использовать архитектуру Xe3. Однако спецификации на данный момент остаются неизвестными. Аналогичная ситуация наблюдается и с Druid, который будет работать на архитектуре Xe-Next. Ожидается, что Druid сможет конкурировать с графическими процессорами, которые появятся на рынке в ближайшие два года.

Внимание пользователей сейчас сосредоточено на Arc Battlemage, который должен выйти на рынок в следующем месяце. Этот запуск станет важным индикатором того, как Intel планирует развивать свой бизнес в сегменте настольных графических процессоров. Учитывая прошлые неудачи, компании необходимо продемонстрировать, что она способна конкурировать с другими игроками на рынке.

На данный момент будущее графических процессоров Intel выглядит многообещающим. С новыми архитектурами на подходе и акцентом на мобильные решения, Team Blue готова занять свое место в конкурентной борьбе за внимание потребителей.