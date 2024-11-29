Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала антимонопольное расследование в отношении Microsoft, изучая ее бизнес-практики в различных областях.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) инициировала антимонопольное расследование в отношении Microsoft, сосредоточив внимание на ее бизнес-деятельности в области облачных вычислений и программного обеспечения. Это расследование стало продолжением усилий властей по борьбе с возможными антиконкурентными практиками, охватывающими уже несколько крупных технологических компаний, включая Google и Apple.

По информации Bloomberg, FTC исследует различные аспекты работы Microsoft, включая лицензирование, кибербезопасность и продукты искусственного интеллекта. Власти требуют обширные данные о деловых практиках компании и ведут переговоры с партнерами и конкурентами Microsoft уже более года. Основное беспокойство вызывает использование облачных сервисов Azure, а также пакетов Microsoft 365, которые могут создавать неравные условия для других поставщиков.

Microsoft, будучи ведущим поставщиком программного обеспечения для правительства США, оказалась в центре внимания. В этом контексте вопросы кибербезопасности становятся особенно актуальными. Недавний обзор правительственного совета по кибербезопасности выявил недостатки в подходе компании к обеспечению безопасности, что привело к призывам к улучшению ее практик. Генеральный директор Сатья Наделла в ответ на критику подчеркнул важность приоритета безопасности для компании.

Интересно, что Microsoft долгое время удавалось избегать серьезных последствий от антимонопольных расследований, и только в 1990-х годах она столкнулась с подобными обвинениями. Теперь же, в условиях растущего давления со стороны регуляторов, компании придется внимательно следить за своими действиями и корректировать стратегию, чтобы избежать возможных штрафов и изменений в политике.