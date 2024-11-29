Ростех организовал уникальное десантирование с использованием парашютных систем «Тандем-400», установив рекорды по тандемным прыжкам. Парашютисты покинули самолет с высоты 10 120 метров, продемонстрировав новые возможности системы.

Как сообщают отечественные СМИ, 27 числа парашютисты из Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ установили несколько рекордов, совершив прыжок с высоты 10 120 метров. Это событие стало возможным благодаря новейшим парашютным системам «Тандем-400». Уникальность прыжка заключается в том, что раскрытие парашютов произошло на высоте 10 000 метров, практически под хвостом самолета. Парашютисты покидали борт Ан-72 на скорости 350 км/ч, а температура за бортом достигала −57 °C.

В прыжке участвовали три пары парашютистов, среди которых были как опытные испытатели, так и ведущий телеканала «Звезда» Алексей Егоров. Каждый из участников провел в воздухе около 30 минут, после чего вся группа успешно приземлилась в заранее определенном квадрате. Это достижение уже зафиксировано в Книге рекордов России.

Парашютная система «Тандем-400» разработана с учетом современных требований и предназначена для различных сценариев — от учебных до боевых. Она позволяет десантировать неподготовленных людей, что открывает новые возможности для поисково-спасательных операций. Например, врачи или кинологи могут быть отправлены на задание вместе с опытным парашютистом.

Система поддерживает использование кислородного оборудования для высотных прыжков и позволяет грузить до 225 кг. Это делает «Тандем-400» универсальным инструментом для выполнения сложных задач. Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что высотные прыжки имеют важное практическое значение, так как они обеспечивают большую дальность десантирования и малозаметность для противовоздушной обороны.





Парашютные системы «Тандем-400» продолжают развиваться, что позволяет расширять их функциональность. Каждое новое достижение в этой области открывает дополнительные возможности для военнослужащих, делая их более эффективными в выполнении поставленных задач.