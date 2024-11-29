Tesla представила новую опцию "аренда с выкупом" для своих моделей в Северной Америке. Теперь пользователи могут арендовать автомобили, включая Cybertruck, начиная с $299 в месяц.

Tesla анонсировала запуск программы "аренда с выкупом" для всех своих моделей в Северной Америке. Условия программы достаточно просты: клиентам нужно внести первоначальный взнос, после чего они могут арендовать автомобиль на определенный срок.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Tesla, стоимость аренды варьируется в зависимости от модели. Например, аренда Model 3 и Model Y обойдется в $299 в месяц. В то же время аренда более премиальных моделей, таких как Model S и Model X, а также нового Cybertruck, будет стоить $999 в месяц.

Клиенты, выбравшие аренду с выкупом, должны подтвердить свое намерение о покупке через приложение Tesla и подписать необходимые документы. После завершения процесса покупки они получат все документы о передаче права собственности по почте. Этот шаг упрощает процесс приобретения автомобиля и делает его более доступным для широкой аудитории.

Однако стоит отметить, что использование программы "сначала арендуй, а затем покупай" требует дополнительной оплаты, которая может достигать $350.

Данная инициатива также отражает общий тренд на рынке автомобилей. Все больше автопроизводителей рассматривают аренду как способ привлечения покупателей. Это позволяет снизить финансовую нагрузку и сделать покупку автомобиля более удобной.