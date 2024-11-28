Great Wall Motors объявила о начале локальной сборки кроссовера Haval M6 на заводе в Калужской области. Это позволит снизить цены и улучшить доступность модели для российских потребителей.

Недавно российское отделение Haval Motor Company объявило, что кроссовер Haval M6 будет производиться на заводе «ПСМА» в Калужской области, Россия. Это означает, что эта популярная модель официально укоренится в России, предоставив местным потребителям более удобные сервисы и более конкурентоспособные цены. По имеющимся данным, сборка первой партии моделей M6 уже началась.

До этого Haval M6 в основном импортировался в Россию из Китая и собирался на небольшом заводе в Туле. Однако из-за ограниченных производственных мощностей поставки этой модели на местный рынок были недостаточными. Чтобы изменить эту ситуацию, Great Wall Motors в марте 2024 года расширила Тульский автомобильный завод. Она не только добавила линии по производству автомобилей, но и построила новый завод по производству двигателей, что значительно увеличило местные производственные мощности. Стоит отметить, что до этого расширения цена Haval M6, импортируемого из Китая в Россию, составляла около 2,179 млн рублей. С развитием локализованного производства ожидается рост цены. Снижение еще больше повысит ее конкурентоспособность на рынке.

На самом деле, китайские автомобильные бренды показали себя на российском рынке очень хорошо в последние годы. По данным российского аналитического агентства «Автостат», продажи китайских автомобилей в России продолжают расти с 2022 года, достигнув рекордного уровня. В то же время рыночная доля европейских, японских и корейских брендов значительно сократилась — с первоначальных 69% до 8,5%. Напротив, рыночная доля китайских автопроизводителей выросла с 9% до 57%, продемонстрировав сильную динамику роста. Среди них особенно выдающимися являются показатели Great Wall Motor, которая в настоящее время занимает около 13% доли рынка, уступая место российскому отечественному бренду Lada. Данные показывают, что по сравнению с тем же периодом 2023 года продажи Great Wall Motors выросли на поразительные 85,6%.