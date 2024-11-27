Министр науки Тайваня Ву Чэн-вэнь сообщил, что TSMC может начать перенос передового 2-нм производства в другие страны после 2025 года.

На пресс-конференции на Тайване министр Совета по науке и технологиям Ву Чэн-вэнь обсудил будущее Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и возможность переноса 2-нм технологий в другие страны. Он отметил, что после начала массового производства чипов на Тайване в 2025 году правительство будет готово рассмотреть предложения о создании производственных мощностей в дружественных странах. Это заявление подчеркивает стратегическую важность полупроводников для Тайваня и его экономики.

Сейчас TSMC планирует запустить производство 2-нанометровых чипов (подробнее об этом можно прочесть здесь), которые должны стать конкурентоспособными с аналогичными технологиями Intel, ожидаемыми в 2025 году. Ву также упомянул о том, что правительство Тайваня открыто к сотрудничеству с другими странами, если это будет выгодно для всех сторон. Это может означать, что TSMC расширит свои производственные мощности за пределами Тайваня, что вызовет опасения о возможном «вымывание» технологий из страны.

Согласно Ву, несмотря на развитие производств в США, все научно-исследовательские и опытно-конструкторские мощности TSMC останутся на Тайване. Это важно, так как компания занимает ключевую позицию в мировой индустрии полупроводников. Закон о CHIPS, принятый в США, создал стимулы для TSMC и других производителей, чтобы они открыли новые заводы в Америке. TSMC уже получила значительное финансирование для создания трех новых заводов, один из которых будет производить 2-нм чипы.

Министр подчеркнул, что, хотя TSMC активно развивает свои мощности за границей, это не приведет к утечке технологий из Тайваня. Он выразил уверенность, что передовые исследования останутся на острове, а правительство будет поддерживать развитие производственных навыков в других странах. Ву также отметил, что США продолжают оставаться лидерами в полупроводниковой отрасли, что подчеркивает важность интеграции различных технологий в производственный процесс, начиная от дизайна и заканчивая материалами.