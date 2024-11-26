TSMC успешно запустила новый завод в Гаосюне, который начнет массовое производство 2-нм чипов на шесть месяцев раньше запланированного срока. Первые заказчики, среди которых Apple и AMD, уже готовятся к сотрудничеству.

Новый завод TSMC в Гаосюне начал работу, и уже состоялась церемония установки оборудования. Фабрика планирует массовое производство 2-нм чипов в 2025 году, опережая график на шесть месяцев.

TSMC активно развивает два завода на Тайване — в Гаосюне и Hsinchu Baoshan. Оба объекта готовятся к запуску, чтобы удовлетворить спрос на высокопроизводительные вычисления. Заказы на 2-нм чипы уже превышают спрос на предыдущую 3-нм технологию.

Apple и AMD станут первыми клиентами, которые воспользуются новыми чипами. Их опыт в разработке позволит эффективно использовать возможности 2-нм узла. Это сотрудничество обещает улучшения в производительности и энергоэффективности.

Председатель TSMC C.C. Wei отметил, что хотя высокопроизводительные вычисления (HPC) переходят к новым конструкциям чиплетов, эта тенденция не повлияла на спрос клиентов на технологию 2 нм. Запросы на 2-нм чипы продолжают расти, что создает хорошие перспективы для TSMC и ее партнеров.