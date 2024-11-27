Star Wars: Hunters, бесплатный шутер от третьего лица, скоро появится в раннем доступе на Steam. Официальный релиз игры ожидается в середине 2025 года, а игроки могут зарегистрироваться на тестирование уже сейчас.

Бесплатный шутер Star Wars: Hunters, разработанный студией NaturalMotion, готовится к выходу в раннем доступе на платформе Steam. Издатель Zynga, который стал частью Take-Two, объявил о запуске, который состоится 27 января 2025 года. Игра уже доступна на мобильных устройствах и Nintendo Switch с июня прошлого года, но теперь ее ждут на ПК.

Star Wars: Hunters предлагает геймерам динамичные сражения в формате 4 на 4. В игре представлено множество уникальных персонажей, каждый из которых обладает своими способностями и оружием. Среди них можно встретить эвок-гренадера Пилбуша, забрак-лучника Нокса и мандалорского авангарда Аран Тала. Каждый герой имеет свои особенности, что добавляет разнообразия в геймплей.

На данный момент в игре доступны четыре основных режима: Squad Brawl, Dynamic Control, Power Control и Trophy Chase. Ранее планировался уникальный режим Huttball, однако его исключили перед запуском. Это решение вызвало некоторые вопросы у игроков, ожидавших увидеть знакомый элемент из Star Wars: The Old Republic.

Для тех, кто хочет опробовать игру заранее, открыта регистрация на тестирование, которое пройдет с 13 по 16 декабря и снова с 10 по 13 января. Эта возможность позволит игрокам оценить геймплей до официального релиза. Кроме того, Star Wars: Hunters поддерживает кросс-игру и кросс-прогресс, что значит, что игроки смогут переносить свои достижения между платформами, если свяжут свою учетную запись с Zinga ID.





Версия для ПК обещает улучшенную графику по сравнению с мобильными платформами, что может привлечь внимание поклонников графически насыщенных игр. В целом, Star Wars: Hunters представляет собой интересный проект, который может занять свою нишу в мире многопользовательских шутеров.