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CD Projekt RED сообщает о продажах 30 миллионов копий Cyberpunk 2077 и запуске The Witcher 4
CD Projekt RED объявила о продаже более 30 миллионов копий Cyberpunk 2077, включая 8 миллионов для расширения Phantom Liberty.

В своем финансовом отчете за третий квартал 2024 года CD Projekt RED сообщила, что продажи Cyberpunk 2077 превысили 30 миллионов копий. Это событие стало возможным благодаря постоянным обновлениям и улучшениям, которые существенно изменили впечатление о игре, несмотря на ее проблемный старт. Эксперты отмечают, что первоначальные проблемы с производительностью, особенно на консолях, не смогли затмить интерес к игре, которая была одной из самых ожидаемых за последние годы.

Генеральный директор CDPR Михал Новаковски подчеркнул, что за год расширение Phantom Liberty разошлось тиражом в 8 миллионов копий. Это подтверждает рост интереса к игре, который произошел после выхода Update 2.0 и самого расширения. Эксперты указывают на то, что обновления не только исправили ошибки, но и добавили новый контент, что привело к восстановлению доверия со стороны игроков.

Кроме того, The Witcher 3 продолжает показывать стабильные результаты, продаваясь даже спустя девять лет после релиза. Общий доход компании составил $55,7 миллиона, а чистая прибыль достигла $19 миллионов. Это свидетельствует о том, что игры CDPR продолжают оставаться актуальными на рынке.

Также стало известно, что The Witcher 4, известный под кодовым названием Project Polaris, перешел в стадию полномасштабного производства. Новаковски подтвердил, что команда завершила предпроизводственный этап и теперь активно работает над игрой.

Работа над сиквелом Cyberpunk 2077, Project Orion, также продолжается, но при этом CDPR явно делает акцент на The Witcher. Это может означать, что в ближайшие годы геймеры увидят больше информации о мире Ведьмака, который продолжает привлекать внимание и интерес.

#игры #cd projekt red #cyberpunk 2077 #the witcher #phantom liberty
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