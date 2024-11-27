Командующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Сырский заявил, что новое контрнаступление — единственный путь к успеху.

Как сообщает The War Zone, командующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский высказал мнение, что новое контрнаступление является единственным способом достижения успеха в текущей ситуации. Он сделал это заявление на встрече с группой военных блогеров, отметив, что оборона не приведет к успеху. Сырский подчеркнул необходимость перехвата инициативы и контратак, однако детали будущих операций остались нераскрытыми по соображениям безопасности.

Ситуация на восточном фронте, особенно в Донецкой области, остается крайне сложной. Сырский указал на тяжелое положение в таких населенных пунктах, как Покровск и Курахово, однако заметил, что оно улучшилось по сравнению с предыдущей неделей. По его словам, некоторые подразделения отошли от своих позиций, что создало кризисную ситуацию, но удалось перебросить резервы и сорвать планы ВС РФ.

Эксперты издания The War Zone также отмечают, что изменения в структуре украинских вооруженных сил неизбежны. Сырский предполагает, что новая структура будет более гибкой и адаптивной, что позволит эффективно управлять ресурсами и устранить ненужные звенья. Однако, как указывают эксперты, проблема нехватки личного состава остается критической. ВСУ сталкивается с трудностями в наборе новых рекрутов, и мобилизационная кампания не оправдывает ожиданий, что вызывает беспокойство у высокопоставленных украинских чиновников.

Кроме того, на фоне этих событий Украина сталкивается с угрозой со стороны России, которая продолжает активные наступательные операции. Российские вой ска добиваются успехов на западе Донецкой области, приближаясь к ключевым наземным линиям связи, что может значительно повлиять на ситуацию на фронте. Эксперты из The War Zone подчеркивают, что эти успехи могут стать оперативно значимыми, если российское командование правильно их использует.

Сырский также упоминает о необходимости защиты Запорожья, хотя сроки и масштабы возможных операций остаются неясными. Россия продолжает продвигаться на юго-западе Торецка и в других направлениях, что создает дополнительное давление на украинские силы.

По мнению Запада, в условиях нарастающей угрозы и неопределенности, Сырский и его команда должны найти способы адаптироваться к изменяющимся условиям на поле боя. Эксперты из The War Zone отмечают, что успешное выполнение нового контрнаступления зависит не только от стратегии, но и от наличия достаточных ресурсов и личного состава. С учетом текущих проблем с набором, у американского издания возникает вопрос, сможет ли Украина реализовать свои амбиции на поле боя.