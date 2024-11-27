Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
The War Zone: Главнокомандующий ВСУ хочет нового контрнаступления
Командующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Сырский заявил, что новое контрнаступление — единственный путь к успеху.

Как сообщает The War Zone, командующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский высказал мнение, что новое контрнаступление является единственным способом достижения успеха в текущей ситуации. Он сделал это заявление на встрече с группой военных блогеров, отметив, что оборона не приведет к успеху. Сырский подчеркнул необходимость перехвата инициативы и контратак, однако детали будущих операций остались нераскрытыми по соображениям безопасности.

Ситуация на восточном фронте, особенно в Донецкой области, остается крайне сложной. Сырский указал на тяжелое положение в таких населенных пунктах, как Покровск и Курахово, однако заметил, что оно улучшилось по сравнению с предыдущей неделей. По его словам, некоторые подразделения отошли от своих позиций, что создало кризисную ситуацию, но удалось перебросить резервы и сорвать планы ВС РФ.

Эксперты издания The War Zone также отмечают, что изменения в структуре украинских вооруженных сил неизбежны. Сырский предполагает, что новая структура будет более гибкой и адаптивной, что позволит эффективно управлять ресурсами и устранить ненужные звенья. Однако, как указывают эксперты, проблема нехватки личного состава остается критической. ВСУ сталкивается с трудностями в наборе новых рекрутов, и мобилизационная кампания не оправдывает ожиданий, что вызывает беспокойство у высокопоставленных украинских чиновников.

Кроме того, на фоне этих событий Украина сталкивается с угрозой со стороны России, которая продолжает активные наступательные операции. Российские вой ска добиваются успехов на западе Донецкой области, приближаясь к ключевым наземным линиям связи, что может значительно повлиять на ситуацию на фронте. Эксперты из The War Zone подчеркивают, что эти успехи могут стать оперативно значимыми, если российское командование правильно их использует.

Сырский также упоминает о необходимости защиты Запорожья, хотя сроки и масштабы возможных операций остаются неясными. Россия продолжает продвигаться на юго-западе Торецка и в других направлениях, что создает дополнительное давление на украинские силы.

По мнению Запада, в условиях нарастающей угрозы и неопределенности, Сырский и его команда должны найти способы адаптироваться к изменяющимся условиям на поле боя. Эксперты из The War Zone отмечают, что успешное выполнение нового контрнаступления зависит не только от стратегии, но и от наличия достаточных ресурсов и личного состава. С учетом текущих проблем с набором, у американского издания возникает вопрос, сможет ли Украина реализовать свои амбиции на поле боя.

#россия #украина #сво #всу #контрнаступление #сырский #донецк
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена биткойнов на кошельке, утерянном на свалке, достигла $700 млн, владелец требует компенсацию
5
ВС РФ осталось 12 километров до выхода к административным границам Днепропетровской области
3
Истребитель-перехватчик МиГ-41 станет первым в России боевым самолетом шестого поколения
9
В России впервые выставлен на продажу подержанный лимузин Аурус Сенат
3
Представлен ультра-роскошный седан Huawei Maextro S800, который бросает вызов Maybach
+
Российский "Панцирь-С1" впервые сбил перехватил американский дрон Switchblade-600
1
Энтузиасты выпустили полноценную российскую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
6
Новая самоходка «Мальва» может поразить цель несколькими снарядами одновременно
+
Украинские военные подтверждают переход Раздольного под контроль российской армии
1
"Военная Хроника": Боевые блоки "Орешника" вызвали детонацию эквивалентную 7 тоннам тротила
8
НАСА обнаружило секретную военную базу США на глубине 150 метров подо льдами Гренландии
4
Samsung хочет превратить свои телефоны и планшеты Galaxy в полноценные портативные консоли
1
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему в GTA 4 не было самолетов и танков
5
RTX 5090D может получить те же технические характеристики, что и стандартная версия
+
Благодаря своей высокой точности танк Т-90М "Прорыв" получил прозвище "снайперский танк"
+
Новейший комплекс «Сармат» готовится встать на защиту России
1
Подразделения российской армии занимают населённый пункт Зеленый Гай в Харьковской области
+
Смартфоны Vivo серии S20 смогут «оживлять» фото при помощи искусственного интеллекта
+
В России для спецподразделений разработали полуавтоматическую винтовку «Титан» калибра .308
+
В Германии резко снизился спрос на автомобили: тысячи новых машин стоят на парковках в ожидании покупателей
3

Популярные статьи

Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
53
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
28
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
52
Фантастика "Космос: далекие уголки" — самый дорогой сериал из 90-х
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
11
О пассивном заработке в Steam для начинающих с цифрами и пруфами
7
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
Как менялись суперкомпьютеры: путь от вакуумных ламп и транзисторов до квантовых вычислений
2
ТОП-8 материнских плат стоимостью больше 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
6
Если ли смысл покупать дорогие видеокарты, и почему GeForce RTX 4090 уже не актуальна
9

Сейчас обсуждают

Бахтиер Кудратуллаев
22:29
не обижай деда.
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Бахтиер Кудратуллаев
22:28
плохо сизик закончится через 4 дня. не успею паходу до элиты апнуть.
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
PanzerK
22:28
Проходи... не задерживайся...
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Александр Ломакин
22:27
Конечно, но ты не готов слушать. Поэтому наслаждайся комментами...
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Бахтиер Кудратуллаев
22:26
смотри дед. у меня уже платина. хочу до элиты апнуть
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
PanzerK
22:24
Очевидно... мало ли что очевидно... Каких устройств... ты там бредишь чтоль? Эти устройства они сейчас с нами в этой комнате? У меня вообще ни один слот M.2 не занят... ты чё несёшь?
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
PanzerK
22:23
По существу то есть что сказать?
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
PanzerK
22:23
Не знаю... у тебя ж там кто то на коленях... вот и спроси.
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
PanzerK
22:21
С подключением...
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Александр Ломакин
22:21
История эта, мой юный ПИСАТЕЛЬ, банальная и поучительна: " Чукча хочет вступить в союз писателей. У него спрашивают - сколько книг он прочёл? Отвечает - чукча не читатель, чукча писатель."
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем