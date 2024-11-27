Lockheed Martin X поделилась фотографией, на которой изображены два F-35A в сопровождении беспилотника Valkyrie. Эти испытания иллюстрируют новую концепцию взаимодействия между пилотируемыми и беспилотными системами в боевой авиации.

На официальной странице Lockheed Martin X появилась фотография, на которой два истребителя F-35A парят рядом с беспилотной боевой системой XQ-58A Valkyrie. Эта комбинация символизирует значительный шаг в развитии боевой авиации Корпуса морской пехоты США, который переходит к более распределенному и сетевому подходу в ведении боевых действий.

F-35A, обладая возможностями короткого взлёта и вертикальной посадки, уже давно стал основой стратегии морской пехоты, обеспечивая высокую ситуационную осведомлённость и современные ударные возможности. Внедрение Valkyrie в качестве «ведомого» дрона усиливает потенциал F-35A, создавая синергетические отношения, где беспилотник выступает в роли усилителя для пилотируемых самолётов.

С тактической точки зрения, Valkyrie предлагает несколько критически важных преимуществ. Например, он может выполнять высокорисковые задачи, такие как радиоэлектронная борьба и разведка, что снижает риск для пилотов. Дрон может работать как полуавтономно, так и под управлением пилота F-35A, что расширяет оперативные возможности и гибкость выполнения миссий.

Такое сочетание особенно эффективно в концепции распределенных операций морской пехоты, где небольшие подразделения нуждаются в надежной поддержке с воздуха в сложных условиях. Низкая стоимость Valkyrie позволяет командирам принимать более смелые оперативные решения, чем в случае с пилотируемыми самолетами.

Кроме того, F-35A, обладая современными датчиками и возможностями скрытности, может выполнять роль командного узла, определяя цели и координируя атаки с участием нескольких Valkyrie. Это снижает риск обнаружения, поскольку дроны могут отвлекать противовоздушную оборону противника, создавая численное преимущество и различные векторы атаки.

Комбинация F-35A и Valkyrie соответствует доктрине передовых экспедиционных базовых операций морской пехоты, которая акцентирует внимание на маневренности и способности проецировать силу из удаленных позиций. Компактные размеры и модульность Valkyrie делают его идеальным для операций с временных взлетно-посадочных полос или десантных платформ, что позволяет морским пехотинцам сохранять воздухоплавательное превосходство в сложных сценариях.





Недавние испытания, проведенные во время учений Emerald Flag 2024, продемонстрировали успешность взаимодействия этих двух систем. Полковник Дерек Брэннон отметил, что такие испытания способствуют развитию концепции синергии между пилотируемыми и беспилотными системами.

Kratos Defense, разработчик Valkyrie, подчеркивает его доступность и способность дополнять высококлассные пилотируемые самолёты. В рамках инициативы Penetrating Affordable Autonomous Collaborative Killer (PAACK-P) программа стремится оптимизировать боевые воздушные патрули и возможности радиоэлектронной борьбы.

XQ-58A Valkyrie, разработанный в рамках инициативы ВВС США Low-Cost Attritable Aircraft Technology (LCAAT), представляет собой высокоэффективную беспилотную воздушную систему. Дрон имеет длину 9 метров и размах крыльев 8,8 метров, с крейсерской скоростью около 0,72 Маха и дальностью полета до 3000 морских миль. Он может работать на высоте до 13700 метров и имеет максимальный взлётный вес 2700 кг.

Valkyrie использует запуск с помощью ракеты с портативных систем и приземление с помощью парашюта. Это дает тактические преимущества, особенно в условиях, когда традиционные взлетно-посадочные полосы могут быть недоступны.

Дрон также оснащен системами Link-16 для обмена данными в реальном времени, что позволяет интегрироваться с союзными силами. Он может нести разнообразные полезные нагрузки, включая боеприпасы и оборудование для наблюдения, что повышает его универсальность.

Недавние испытания показали, что Valkyrie успешно выполняет автономные задачи в области радиоэлектронной борьбы, выявляя и нейтрализуя угрозы, одновременно обмениваясь данными с пилотируемыми платформами. При этом стоимость дрона варьируется от 4 до 6 миллионов долларов в зависимости от конфигурации, что делает его более доступным вариантом для различных военных применений.

С точки зрения эксплуатационной универсальности, Valkyrie рассматривается как «лояльный ведомый», работающий в связке с пилотируемыми самолетами в боевых сценариях. Он также занимает ключевое место в программе PAACK, которая акцентирует внимание на совместных сетевых операциях между дронами и пилотируемыми системами.