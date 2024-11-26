Камера стандартной модели iPhone 16 заняла 20-е место в рейтинге DXOMARK, значительно уступив Pro-версии.

Камера стандартного iPhone 16 оказалась в центре обсуждения, так как результаты тестирования, проведенного DXOMARK, показали, что устройство не соответствует высоким стандартам, установленным Pro-моделями. В частности, iPhone 16 Pro Max получил 157 баллов, в то время как его "младший брат" — всего 147, что явно указывает на разницу в качестве.

Сравнение с предыдущими моделями выявило, что аппаратное обеспечение iPhone 16 практически не изменилось. Эксперты отметили, что улучшения касаются в основном программного обеспечения, которое, тем не менее, позволило добиться более высоких показателей в некоторых аспектах. Например, автофокус стал более быстрым, а сверхширокоугольный объектив получил улучшенную светосилу. Отсутствие телеобъектива, однако, негативно сказалось на качестве снимков при увеличении, что стало одним из главных недостатков новой модели.

Несмотря на свои ограничения, камера iPhone 16 все же показала неплохие результаты для своего класса. Тесты подтвердили, что фотографии получаются с хорошей экспозицией и контрастом. Цвета выглядят естественно, а тона кожи — приятно. Система стабилизации видео обеспечила плавность записи, что особенно важно для динамичных сцен.

Тем не менее, эксперты указали на ряд недостатков. Ограниченный динамический диапазон и шум на видео в условиях низкой освещенности заметно снижали общую оценку. Особенно это проявлялось в тенях, где детали терялись. Сравнение с iPhone 16 Pro Max показало, что видеопроизводительность стандартной модели также значительно уступает.

Видеосъемка iPhone 16 получила положительные отзывы, хотя и не без оговорок. Улучшения в цветопередаче и текстуре видео стали заметны, хотя шум в условиях плохого освещения оставался проблемой. В целом, результаты тестов DXOMARK подчеркивают, что, несмотря на некоторые достижения, стандартная модель iPhone 16 не может соперничать с более продвинутыми версиями в плане качества камеры.

Вы можете ознакомиться со всеми результатами на официальном сайте компании.