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Дания направит $1,4 млрд для финансирования в 2025 году военной промышленности Украины
Дания планирует выделить $1,4 миллиарда на финансирование военной промышленности Украины в 2025 году.

По информации издания The Wall Street Journal, Дания намерено выделить не менее $1,4 миллиарда для финансирования украинских военных заводов в 2025 году. Это решение обусловлено растущими трудностями европейских стран в обеспечении Киева необходимым количеством оружия.

Новый подход подразумевает прямое финансирование украинских производств, которые испытывают финансовые трудности. Вместо того чтобы полагаться на поставки из Европы, Дания и другие страны ЕС решают предоставить Киеву средства для заключения контрактов с местными производителями. Это включает в себя разработку и производство ракет большой дальности и беспилотников.

WSJ пишет, что Киев будет указывать своим союзникам, какие компании могут взять на себя эти контракты и какое вооружение необходимо. При этом европейские государства проводят независимую проверку производителей, прежде чем согласиться на сделки. Такой подход по мнению ЕС позволяет избежать задержек и уменьшить риски коррупции, что, по мнению сторонников, делает процесс более эффективным.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что этот метод обеспечивает более быструю доставку вооружений на фронт и способствует развитию местной оборонной промышленности. Он подчеркнул, что Копенгаген планирует активно поддерживать украинские заводы, что, в свою очередь, позволит Киеву быстрее получать необходимые средства для защиты.

Поддержка этой инициативы пришла и от НАТО. Глава Военного комитета альянса, адмирал Роб Бауэр, заявил, что увеличение военного потенциала Украины позволит уменьшить объемы поставок оружия от стран НАТО, что даст возможность нарастить собственные запасы.

Шведское военное ведомство также одобрило "датскую модель", утверждая, что она позволит более точно удовлетворять потребности украинских сил на поле боя. Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что такая схема финансирования гарантирует, что средства пойдут на производство наиболее востребованного вооружения.

#украина #нато #дания #финансирование #военная промышленность
Источник: wsj.com
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