В сети появилось видео испытаний нового дрона "Горыныч 2.0", оснащенного огнеметом.

Недавно проект "Архангел" опубликовал видео испытаний нового FPV-дрона "Горыныч 2.0", который может использовать заряд напалма весом 1,5 килограмма. Этот дрон предназначен для эффективной борьбы с беспилотниками. На кадрах видно, как после взлета аппарат поднимается на небольшую высоту и затем сбрасывает зажигательную смесь.

Во время испытаний дрон демонстрирует мощный поток напалма, который направляется вниз и горит около пяти секунд. Один из разработчиков с юмором заметил: "Мы, считай, сожгли дрон". Важно, что после успешного сброса дрон не получил повреждений и смог вернуться на базу.

Кроме того, разработчики представили более легкий заряд напалма весом 450 граммов, который подходит для установки на менее мощные квадрокоптеры.