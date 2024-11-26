В сети появился 10-секундный видеоролик, демонстрирующий Samsung Galaxy S25 Ultra. Утечка вызвала бурное обсуждение, так как информатор Ice Universe подтвердил, что это именно новая модель.

Недавно на Reddit появился короткий видеоролик, который привлек внимание поклонников технологий. В нем демонстрируют Samsung Galaxy S25 Ultra, хотя автор поста указал, что это S24 Ultra. Однако известный информатор Ice Universe быстро развеял сомнения, подтвердив, что на самом деле речь идет о флагмане следующего поколения.

Дизайн устройства выглядит элегантно: плоские линии и слегка закругленные углы придают ему современный вид. Кнопка питания и качелька регулировки громкости расположены на правой боковой стороне, а камеры на задней панели выполнены в характерном для Samsung стиле. Этот визуальный стиль уже успел стать визитной карточкой бренда.

Несмотря на интерес, остается много вопросов. Является ли показанный смартфон прототипом или финальной версией? Ожидаемая презентация Galaxy S25 Ultra состоится через месяц, и только тогда мы сможем подтвердить все детали.