MicroStrategy продолжает активно наращивать свои запасы биткоинов, что вызывает интерес у аналитиков. Согласно последним прогнозам, компания может удерживать до 4% мирового предложения BTC в будущем.

MicroStrategy, под руководством Майкла Сэйлора, вновь привлекла внимание инвесторов. Компания недавно объявила о покупке 55 500 биткоинов на сумму $5,4 миллиарда, что значительно увеличивает ее активы. Теперь общий объем биткоинов, находящихся в распоряжении MicroStrategy, достиг 386 700 BTC, а средняя цена покупки составила $56 761. Это превращает компанию в одного из крупнейших держателей биткоинов в мире.

Аналитики Bernstein уверены, что MicroStrategy может удерживать до 4% мирового предложения биткоинов к концу следующего десятилетия. В настоящее время этот показатель составляет 1,7%. Такой рост активов может оказать значительное влияние на рынок, особенно в условиях растущего интереса к биткоину и ожидания его достижения психологически важной отметки в $100 000.

Тем не менее, рынок криптовалют продолжает оставаться волатильным. Инвесторы наблюдают за действиями MicroStrategy, которые создают эффект "хвост виляет собакой". Это означает, что действия компании могут оказывать значительное влияние на цены биткоина. В то время как цена BTC продолжает консолидироваться чуть ниже уровня $100 000, трейдеры начинают обращать внимание на Ethereum как на потенциальный следующий двигатель роста.

Дополнительно, наблюдается ускорение вывода биткоинов с бирж, что часто воспринимается как позитивный сигнал для рынка. Это свидетельствует о том, что инвесторы предпочитают хранить свои активы в холодные хранилища. Дисбаланс между спросом и предложением продолжает играть на руку «быкам». Если биткоин не покажет значительного отскока от текущих уровней, его рост до $100 000 выглядит практически неизбежным.