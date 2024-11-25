Объединенная компания Wildberries & Russ представила новый сервис потребительского кредитования, доступный в мобильном приложении. Теперь пользователи смогут оформлять покупки в кредит на сумму от 30 тысяч рублей.

25 ноября в Москве Wildberries совместно с Russ анонсировала запуск нового сервиса потребительского кредитования. Теперь пользователи маркетплейса могут выбирать опцию "кредит" при оформлении покупок, начиная с суммы в 30 тысяч рублей. Эта функция стала доступна в мобильном приложении, что делает процесс шопинга более гибким и удобным.

Ранее Wildberries тестировала кредитование только на веб-сайте, но теперь эта возможность охватывает всех клиентов, использующих и мобильное приложение. Чтобы воспользоваться новым сервисом, покупателям достаточно обновить приложение. После выбора товара и оформления заказа, они могут подать заявку на кредит. Ответ от банков-партнеров приходит всего за несколько минут, что значительно ускоряет процесс покупки.

Покупатели смогут выбирать из различных предложений, включая условия по срокам, размеру ежемесячного платежа и процентным ставкам. Кредитный договор вступает в силу только после получения товара, а проценты начинают начисляться с момента получения покупки. Это позволяет покупателям лучше контролировать свои расходы и не переживать о дополнительных платежах до фактического получения товара.

Для продавцов новый сервис даст возможность увеличить продажи, особенно в категориях с высоким средним чеком, где покупатели часто испытывают трудности с единовременной оплатой. Продавцы получат полную стоимость товара сразу, что улучшит их финансовые показатели.