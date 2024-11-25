Недавний отчет от iSeeCars вызвал бурю обсуждений, так как в нем было заявлено, что автомобили Tesla, включая модели Y и S, имеют самый высокий уровень смертельных аварий среди всех марок. Вице-президент Tesla по разработке транспортных средств, Ларс Морави, не оставил этот вопрос без внимания. Он раскритиковал исследование, назвав его «кликбейтом» и указал на отсутствие надежных источников. По его словам, регулирующие органы и эксперты подтверждают, что автомобили Tesla считаются одними из самых безопасных на рынке.

Морави представил впечатляющие цифры: Model Y проехала более 7 миллиардов миль в США, а Model 3 — около 19 миллиардов миль. Эти данные были приведены для подтверждения доказательства высокой надежности автомобилей Tesla. «Аварии со смертельным исходом трагичны — наша цель — избежать их, безопасность прежде всего», — отметил он в своем посте. Вице-президент также добавил, что статистика аварий со смертельным исходом на милю у Tesla составляет 5,6, тогда как общий уровень для всех автомобилей — 2,8 на миллиард миль.

Исследование iSeeCars опирается на данные из системы отчетности о смертельных авариях (FARS) Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) за период с 2018 по 2022 год. Однако в ответ на критику, Морави указал на то, что данные краш-тестов и реальные сценарии подтверждают безопасность их автомобилей. Например, в 2021 году Model Y получила пятизвездочный рейтинг безопасности от NHTSA, а также награду Top Safety Pick+ от Страхового института дорожной безопасности (IIHS).