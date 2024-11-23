На выставке национальной обороны 2024 года Северная Корея представила свой новейший основной боевой танк Cheonma-2.

На выставке развития национальной обороны 2024 года Северная Корея продемонстрировала свой новый основной боевой танк Cheonma-2. У танка футуристичный дизайн, который по утверждению западных СМИ, напоминает российский Т-14 «Армата». Оба танка оснащены автоматизированными башнями и низкопрофильным корпусами.

Западные эксперты считают, что Cheonma-2 унаследовал от Т-14 композитную броню и системы активной защиты. Однако, несмотря на схожесть, некоторые аспекты танка могут оказаться менее продвинутыми. Например, электроника и интеграция датчиков в Cheonma-2, вероятно, не дотягивают до уровня Т-14, который использует более современные российские технологии. Двигатели и мобильность нового танка также могут уступать своим российским аналогам, так как Северная Корея все еще сталкивается с проблемами в производстве высокопроизводительных силовых агрегатов.

Внешний вид Cheonma-2 сочетает в себе элементы различных танков, включая американский M1 Abrams и иранский Zulfiqar. Передняя часть башни имеет наклонные броневые листы, схожие с теми, что установлены на M1 Abrams. Корпус танка укреплен решетчатой броней, как у Т-14, а лобовая часть немного отличается от российского аналога.

Основное вооружение Cheonma-2 включает 125-мм гладкоствольную пушку, аналогичную той, что используется в других северокорейских танках. Также танк оснащен спаренным пулеметом и гранатометом АГС-30. Интересно, что Cheonma-2 вооружен двумя ракетами Bulsae-3, которые установлены на выдвижной пусковой установке. Эти ракеты, хотя и напоминают советские 9K111 Фагот, имеют больший диаметр.

Система активной защиты танка, расположенная в нижней части башни, включает четыре пусковые установки, предназначенные для перехвата угроз, таких как противотанковые ракеты. Эта система, похожая на российскую «Афганит», прошла успешные испытания на выставке вооружений в Пхеньяне. Кроме того, Cheonma-2 получил новые панорамные прицелы и дымовые гранатометы.

Девять танков, продемонстрированных на параде, по мнению западных СМИ, являются экспериментальными моделями. Интересный момент: во время парада Cheonma-2 был окрашен в пустынный камуфляж, что вызвало вопросы в соцсетях, учитывая отсутствие пустынных территорий на Корейском полуострове.